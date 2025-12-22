Меню
Почему «Коварных горничных» оборвали на полуслове: сериал должен был стать заменой «Отчаянных домохозяек», а не провалом

22 декабря 2025 12:00
Кадр из сериала «Коварные горничные»

Фанаты до сих пор негодуют.

Сериал «Коварные горничные» для многих зрителей стал отдушиной после закрытия похожих по атмосфере «Отчаянных домохозяек». Но прожить столько же на экране проект не смог.

Проект был закрыт после четвёртого сезона. Телеканал Lifetime официально объявил, что не станет продлевать шоу на пятый сезон. И вот уже почти десять лет это решение остаётся в силе.

Причины закрытия сериала «Коварные горничные»

Одной из главных причин закрытия сериала стало серьёзное падение интереса зрителей. Если сравнивать с первым успешным сезоном, то к четвёртому аудитория проекта уменьшилась примерно в три раза.

Каждая новая серия последнего сезона собирала в среднем менее миллиона зрителей. Такие скромные рейтинги оказались для телеканала недостаточным аргументом, чтобы продлевать историю на пятый год.

Кадр из сериала «Коварные горничные»

Мнения фанатов

Закрытие сериала разочаровало многих преданных фанатов. Они отмечали, что финал оставил слишком много нераскрытых сюжетных линий. Например, так и осталась загадкой внезапная тайна исчезновения самой Марисоль прямо с её собственной свадьбы.

Создатели проекта явно рассчитывали на продолжение. Именно поэтому они намеренно оставили концовку открытой, надеясь на милость телеканала.

Продюсеры даже признавались, что у съёмочной группы были готовые идеи для пятого сезона. К сожалению, этим планам так и не суждено было сбыться.

