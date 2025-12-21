Меню
Почему Кинг не снялся в «Оно: Добро пожаловать в Дерри», хотя довольно часто появляется в экранизациях своих книг?

21 декабря 2025 09:25
Стивен Кинг и кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Писатель не просто так дистанцировался от проекта.

Стивен Кинг всегда очень внимательно следит за адаптациями своих произведений. Касалось это конечно и «Оно» — важнейшей книги в его в карьере.

А еще автор с удовольствием появляется в небольших камео в лентах по своим текстам. Но от нового сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри» он почему-то решил держаться подальше.

Кинг в «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Стивен Кинг активно помогал создателям сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Он охотно консультировал сценаристов, отсеивая неудачные идеи и хваля за находки.

При этом он сознательно держался на расстоянии, чтобы не мешать оригинальному видению съёмочной группы.

Как отмечал шоураннер Энди Мускетти, писатель давно ушёл вперёд и оставил историю про Пеннивайза в прошлом. Сам Кинг выразился ещё более прямо в одном из интервью.

«У меня больше нет никакой связи с Пеннивайзом, я не вернусь к "Оно"», — заявил он.

Возможно, именно поэтому автор так и не прокомментировал финал сериала. Хотя первую серию он всё же посмотрел и даже назвал её в соцсетях по-настоящему пугающей.

Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», Legion-Media

Стивен Кинг в «Оно»

Конечно, Стивен Кинг не снимается во всех экранизациях своих книг. Однако в современной истории про «Оно» он появился. Зрители могли заметить писателя во второй части дилогии фильмов 2019 года.

Там он на минуту появился в роли владельца антикварной лавки. Именно у его прилавка взрослый Билл покупает свой старый велосипед «Сильвер» — тот самый, на котором когда-то носился по улицам Дерри.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какое отношение новинка «Оно. Кошмар на Мейпл-стрит» имеет к культовому хиту Кинга.

Фото: Кадры из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
