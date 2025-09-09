Меню
Киноафиша Статьи Почему Иван Колесников не заслуженный артист, хотя уже лауреат Премии правительства РФ: мнение кинокритика Александра Шпагина

Почему Иван Колесников не заслуженный артист, хотя уже лауреат Премии правительства РФ: мнение кинокритика Александра Шпагина

9 сентября 2025 14:15
Иван Колесников

Звезда «Первого отдела» и лауреат Премии Правительства РФ остаётся без почётного звания. Нужно ли ему это вообще?

Иван Колесников — один из самых востребованных российских актёров, звезда сериала «Первый отдел» и лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

Но, несмотря на признание зрителей и статусные награды, актёр до сих пор не носит звание заслуженного артиста. «Киноафиша» обсудила этот вопрос с кинокритиком Александром Шпагиным.

«Многим артистам это просто не нужно»

По словам критика, для многих актёров звания уже давно перестали быть значимыми.

«Огромное количество актёров совершенно не гоняется за званиями. Им просто наплевать», — отметил эксперт.

Александр Шпагин заметил, что раньше звания особо не приносили бонусов, а сейчас лишь в Москве и Петербурге появилась прибавка к пенсии для заслуженных и народных артистов.

Звание требует «усердия»

По словам Шпагина, оформление звания — долгий и утомительный процесс.

«Чтобы хлопотать по поводу заслуженного или народного артиста, надо, как Путин говорил, пыль глотать. Это энное количество документов, заполнение реестров и всякие хлопоты», — пояснил кинокритик.

Эксперт добавил, что занятым и востребованным актёрам, вроде Ивана Колесникова, часто просто некогда заниматься бюрократией. По его мнению, актёр, скорее всего, сам не проявляет особого усердия в этом вопросе.

Всё решает личный выбор

Шпагин уверен, что сегодня путь к званиям лежит через личные инициативы артистов:

«Сейчас, так сказать, спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Хочет стать заслуженным — хлопочет. Не хочет — живёт дальше».

В случае Ивана Колесникова, считает эксперт, всё сводится именно к этому. Впрочем, сам кинокритик уверен: отсутствие звания никак не отражается на статусе актёра.

«Всё с ним будет хорошо», — резюмировал Шпагин.

Также прочитайте: Забудете про «Невский» и «Первый отдел» сразу: три сериала-детектива 2025 года, которые затмевают хиты

Фото: Кадр из сериала "Первый отдел"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
