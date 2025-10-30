Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Ингеборга Дапкунайте пропала из «Утомленных солнцем 2»: Михалков не вынес поведения актрисы

Почему Ингеборга Дапкунайте пропала из «Утомленных солнцем 2»: Михалков не вынес поведения актрисы

30 октября 2025 16:06
Кадр из фильма «Утомлённые солнцем 2»

История конфликта, из-за которого Марусю сыграла другая актриса.

После выхода «Утомлённых солнцем 2» (2010) зрители недоумевали: из фильма пропала Ингеборге Дапкунайте, которая играла Марусю. И за этим исчезновением стоит конфликт.

Как Дапкунайте попала в первую часть

Ещё в 1993 году Никита Михалков писал сценарий, рассчитывая роли на конкретных актёров. Но Марусю он видел вовсе не в лице Ингебоге Дапкунайте: персонаж изначально предназначался Елене Яковлевой.

Всё поменялось, когда Дапкунайте пришла на кастинг без приглашения. Режиссёр, не общавшийся с ней ни разу в жизни, был настолько впечатлён характером, лёгкостью и естественностью актрисы, что выбор изменился в ту же минуту.

Так Ингеборга стала одной из заметных фигур фильма, получив вместе с ним мировой успех.

Что произошло между первой и второй частью

Однако к моменту работы над продолжением отношения Михалкова и Дапкунайте испортились, пишет domkino.tv. Режиссёр не стал приглашать актрису, поскольку ему не понравилось её участие в развлекательных телешоу. По его словам, это нанесло ущерб её профессиональной репутации в его глазах.

Дапкунайте, в свою очередь, признавалась, что причины были совершенно другими, но предпочла их не озвучивать. Никаких уточнений от неё так и не последовало.

Кадр из фильма «Утомлённые солнцем 2»

Кто заменил Дапкунайте

Роль Маруси в «Утомлённых солнцем 2: Предстояние» (2010) и «Цитадели» (2011) сыграла Виктория Толстоганова. Это было не единственное изменение актёрского состава: Светлану Крючкову сменила Зоя Буряк, а ушедших из жизни Вячеслава Тихонова и Инну Ульянову — Владлен Давыдов и Эвелина Сакуро.

Также прочитайте: Почему Котов плачет в финале «Утомленных солнцем»? Причина куда страшнее, чем просто страх

Фото: Кадр из фильма «Утомлённые солнцем 2»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Читать дальше 31 октября 2025
В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом В «Мстителях: Судный день» без смерти супергероя не обойдется: фанаты уже знают, кого убьет Доктор Дум — намеки на это были еще летом Читать дальше 31 октября 2025
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой «Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой Читать дальше 31 октября 2025
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают Читать дальше 31 октября 2025
Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку? Без этой сцены не было бы «Человека-бензопилы»: почему Почита превратился в собаку? Читать дальше 31 октября 2025
Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге? Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге? Читать дальше 31 октября 2025
Новинка от Netflix «Дом динамита» вызвала международный скандал – особенно возмутились в Пентагоне: все из-за этой неточности Новинка от Netflix «Дом динамита» вызвала международный скандал – особенно возмутились в Пентагоне: все из-за этой неточности Читать дальше 31 октября 2025
Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом Кто маньяк в сериале «Как приручить лису»? Самые популярные догадки зрителей перед финалом Читать дальше 31 октября 2025
100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался 100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался Читать дальше 31 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше