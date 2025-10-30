Почему Ингеборга Дапкунайте пропала из «Утомленных солнцем 2»: Михалков не вынес поведения актрисы

После выхода «Утомлённых солнцем 2» (2010) зрители недоумевали: из фильма пропала Ингеборге Дапкунайте, которая играла Марусю. И за этим исчезновением стоит конфликт.

Как Дапкунайте попала в первую часть

Ещё в 1993 году Никита Михалков писал сценарий, рассчитывая роли на конкретных актёров. Но Марусю он видел вовсе не в лице Ингебоге Дапкунайте: персонаж изначально предназначался Елене Яковлевой.

Всё поменялось, когда Дапкунайте пришла на кастинг без приглашения. Режиссёр, не общавшийся с ней ни разу в жизни, был настолько впечатлён характером, лёгкостью и естественностью актрисы, что выбор изменился в ту же минуту.

Так Ингеборга стала одной из заметных фигур фильма, получив вместе с ним мировой успех.

Что произошло между первой и второй частью

Однако к моменту работы над продолжением отношения Михалкова и Дапкунайте испортились, пишет domkino.tv. Режиссёр не стал приглашать актрису, поскольку ему не понравилось её участие в развлекательных телешоу. По его словам, это нанесло ущерб её профессиональной репутации в его глазах.

Дапкунайте, в свою очередь, признавалась, что причины были совершенно другими, но предпочла их не озвучивать. Никаких уточнений от неё так и не последовало.

Кто заменил Дапкунайте

Роль Маруси в «Утомлённых солнцем 2: Предстояние» (2010) и «Цитадели» (2011) сыграла Виктория Толстоганова. Это было не единственное изменение актёрского состава: Светлану Крючкову сменила Зоя Буряк, а ушедших из жизни Вячеслава Тихонова и Инну Ульянову — Владлен Давыдов и Эвелина Сакуро.

