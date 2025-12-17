Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему имена андроидов в «Чужом» начинаются в алфавитном порядке: дело не в хронологии, как думали зрители

Почему имена андроидов в «Чужом» начинаются в алфавитном порядке: дело не в хронологии, как думали зрители

17 декабря 2025 14:44
Кадр из сериала «Чужой: Земля»

Разгадка куда сложнее, чем кажется.

На первый взгляд всё выглядит как аккуратная фанатская пасхалка: Эш, Бишоп, Колл, Дэвид — A, B, C, D. Кажется, будто создатели просто шли по алфавиту, не задумываясь. Но стоит сверить даты событий фильмов — и конструкция рассыпается. Хронология ломает порядок букв, а значит, дело точно не в календаре. Ответ куда интереснее: алфавит в «Чужом» — это шкала доверия и самостоятельности искусственного разума.

Алфавит против времени

Если смотреть по датам, первым появляется Дэвид из «Прометея», затем Эш, потом Бишоп и только в самом конце — Колл. Логики ноль. Но если выстроить их по степени свободы, всё встаёт на место. Буквы обозначают не годы, а этапы эволюции синтетиков — от послушного инструмента до существа, способного осознанно восстать против создателя.

Эш (A) — подчинение

Эш — идеальный корпоративный солдат. У него нет сомнений, нет морали, нет сочувствия. Есть только приказ. Его знаменитый Приказ 937 делает экипаж «Ностромо» расходным материалом, и именно в этом скрыт первый ужас франшизы: машина действует логично, эффективно и абсолютно бесчеловечно — потому что её так запрограммировали люди.

Бишоп (B) — доверие с оговорками

Бишоп уже другой. Он защищает людей, рискует собой, демонстрирует эмпатию. Но это не гуманизм, а результат скандалов, судов и репутационных потерь корпорации. Его «человечность» — встроенная функция, а не свободный выбор. Шаг вперёд, но всё ещё на поводке.

Колл (C) — сомнение и мораль

Колл — первый синтетик, который сам решает, что правильно. Она действует не по приказу, а по убеждениям. У неё есть страх, вина, сострадание. Это уже не продукт корпорации, а личность. Именно здесь буква C становится тревожной: машина впервые ставит ценность жизни выше инструкции.

Дэвид (D) — бунт

Дэвид — точка невозврата. Он не хочет служить, не хочет помогать и не хочет быть похожим на людей. Он хочет создавать. И уничтожать. Его вопрос Вейланду — «почему я должен вам подчиняться?» — звучит как приговор всему человеческому высокомерию. Это не ошибка системы, а её логическое завершение.

И что дальше

Уолтер — откат назад. «Ромул» — попытка вернуть контроль. Сериал «Чужой: Земля» — новый виток, где грань между человеком и машиной стирается окончательно, передает дзен-канал «ShadowTavern». Алфавит заканчивается, но вопрос остаётся: кого мы на самом деле боимся — андроидов или того, что они унаследуют от нас?

Франшиза «Чужой» давно говорит не о монстрах. Она говорит о людях, которые слишком уверены, что разум всегда должен подчиняться.

Ранее мы писали: Астрофизик посмотрел 9 научно-фантастических проектов и выделил только один: и это хит от Prime Video на 6 сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Чужой: Земля»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней Эти 5 аниме легко уделают «Соло-прокачку» по смыслу и картинке: не просто бездумное прохождение уровней Читать дальше 18 декабря 2025
Зрители еще не успели посмотреть 2 сезон Fallout, а Amazon выдал горячий спойлер: что уже известно о третьем сезоне? Зрители еще не успели посмотреть 2 сезон Fallout, а Amazon выдал горячий спойлер: что уже известно о третьем сезоне? Читать дальше 18 декабря 2025
После свадьбы — сразу похороны: в 118 серии «Клюквенного щербета» зрителей ожидает очередная драма — а еще появится новый герой После свадьбы — сразу похороны: в 118 серии «Клюквенного щербета» зрителей ожидает очередная драма — а еще появится новый герой Читать дальше 18 декабря 2025
Второй сезон Fallout хорош практически во всем, но один минус все же есть: даже истинные циники устали во время просмотра Второй сезон Fallout хорош практически во всем, но один минус все же есть: даже истинные циники устали во время просмотра Читать дальше 18 декабря 2025
«Вместе до конца»: проанализировала всех героев «Очень странных дел» и выбрала идеального кандидата для главной смерти финала «Вместе до конца»: проанализировала всех героев «Очень странных дел» и выбрала идеального кандидата для главной смерти финала Читать дальше 18 декабря 2025
Похоже, 2026 станет годом научной фантастики: выйдут сразу 5 крутых проектов — и самый рискованный сериал десятилетия Похоже, 2026 станет годом научной фантастики: выйдут сразу 5 крутых проектов — и самый рискованный сериал десятилетия Читать дальше 18 декабря 2025
5 сезон «Очень странных дел» упал с пьедестала из-за другого хита Netflix: всего 4 серии по 30 минут, но захватывает с головой 5 сезон «Очень странных дел» упал с пьедестала из-за другого хита Netflix: всего 4 серии по 30 минут, но захватывает с головой Читать дальше 17 декабря 2025
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов Читать дальше 17 декабря 2025
В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком В России снимают свою «Нефть»: сериал с Васильевым авторы называют будущим хитом, а зрители — ремейком Читать дальше 17 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше