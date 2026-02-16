Меню
От любви до ненависти: а вы заметили, как менялись отношения Сулеймана и Валиде?

16 февраля 2026 21:00
Кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале показаны необычные отношения сына и матери.

В мире Сулеймана существовала лишь одна лучезарная Хюррем Султан. Смех, радость и веселье исходили от нее, она была единственным источником его утешения. Преданность и верность Хюррем были для повелителя превыше всего, это качество он ценил в ней безмерно.

Несмотря на важную роль в его жизни другой женщины – его матери, Валиде-султан – Сулейман порой проявлял к ней излишнюю жесткость, умаляя и раня ее чувства. В сериале «Великолепный век» Айше Хафса, безусловно, не всегда была права, но ее намерения были продиктованы желанием блага для сына, для повелителя.

Валиде стремилась поддерживать порядок в гареме, строго следуя традициям и обычаям предков. Однако несколько раз Сулейман лично вмешивался в происходящее в гареме, демонстрируя тем самым несостоятельность матери. Он даже высказывал Валиде, что вынужден брать гаремные дела в свои руки из-за ее некомпетентности, что всяко глубоко задевало женщину. Несмотря на то, что Айше Хафса искренне считала свои действия правильными, поддерживая Махидевран и отдаляя Хюррем.

Одним из наиболее жестоких поступков Сулеймана можно назвать его отчитывание Валиде вместе с Гюльфем и Махидевран за их отношение к Хюррем. В тот момент повелитель действовал скорее как падишах, нежели как сын, демонстрируя свое превосходство женщине, которую должен был бы почитать. Всему виной была всепоглощающая любовь. Сулейман не понимал мотивов матери, ее поддержки Махидевран и неприятия Хюррем. Ему, скорее всего, казалось, что Валиде намеренно противодействует ему, не признавая в нем взрослого мужчину, и каждым своим поступком он подчеркивал свои приоритеты, заявляя о неприятии подобного отношения к себе.

Кадр из сериала «Великолепный век»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
