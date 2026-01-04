Меню
Почему Хюррем все время держалась подальше от Баязида? В «Великолепном веке» этот момент упустили

4 января 2026 07:58
Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)

Главный конфликт между матерью и сыном оказался за кадром, но историки нашли ему объяснение.

Шехзаде Баязид — одна из самых трагических фигур в «Великолепном веке». В сериале он предстает горячим, мятежным и обиженным на отца.

Но за этим образом скрыта еще одна важная деталь, которую не раскрыли в кадре: сложные отношения Баязида с собственной матерью, Хюррем.

Борец, но не любимец

Историки отмечают, что Баязид с юности находился в тени более спокойного брата Селима. После гибели Мустафы и Мехмеда он стал вероятным наследником, но остался внутренне неуверенным.

Частые письма султану, жалобы в стихах и требования власти выглядели для Хюррем слишком вызывающе, пишет дзен-канал Азербайджан - страна огней.

Хюррем держалась подальше

Согласно дипломатическим заметкам того времени, Хюррем действительно избегала открытого общения с Баязидом.

Есть предположение, что она опасалась подозрений со стороны Сулеймана — вдруг он решит, что мятежный сын действует по её наущению. Мать шехзаде просто отошла в сторону, даже не пытаясь переубедить своего мужа в том, что её сын не представляет для него опасности.

Поэт, бунтарь и реформатор

У Баязида было много детей, из которых выжили только дочери. Он поддерживал литераторов, основал «Дом мудрости» в Кютахье и, по мнению исследователей, мог быть замешан в деле о самозванце Мустафе.(После смерти старшего брата появился человек, который утверждал, что он, наследник трона, выжил и начал призывать народ к свержению Сулеймана).

Народ видел в нём справедливого султана, но Сулейман — угрозу.

Конец на чужбине

После неудачного мятежа Баязид укрылся в Иране. Шах сперва принимал его с почестями, но позже выдал отцу за 400 тысяч золотых.

Шехзаде был казнен в Казвине. После смерти ему не нашлось места в династических усыпальницах — предателям туда вход был закрыт. Вечное упокоение он нашёл в городе Сивас на востоке Анатолии, что считалось унизительным для потомка султана.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век» (2011)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
