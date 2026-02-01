Меню
Киноафиша Статьи Почему Хюррем спала в гареме полностью одетая и закутанная в меха: в этом «Великолепный век» не соврал

1 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Великолепный век»

Есть несколько исторических причин этой традиции.

Когда мы слышим слово «гарем», в голове сразу всплывает картинка из восточной сказки: полупрозрачные ткани, шелк, танцы и вечное лето. Во многом этот образ закрепили сериалы — особенно «Великолепный век». Но внимательные зрители замечали странную деталь: наложницы там не только днём, но и ночью одеты довольно тепло. И это как раз тот редкий случай, когда кино почти не обманывает.

Холод, о котором не принято говорить

Главная причина — самая приземлённая. Холод. Гарем располагался в огромных дворцовых комплексах с каменными стенами и плиточными полами. Красиво, богато, но абсолютно не уютно. Центрального отопления не существовало, камины прогревали лишь отдельные комнаты, а в коридорах и общих залах было зябко даже летом. Спать без одежды в таких условиях — прямой путь к болезням.

Религия и правила приличия

Вторая причина связана с исламскими нормами. Считалось, что нагота недопустима даже наедине с собой: человек никогда не остаётся полностью один, за ним всегда наблюдают ангелы. Сон без одежды воспринимался как грех, поэтому ночная одежда была обязательной.

Практика важнее романтики

Есть и ещё один момент, о котором редко вспоминают, — землетрясения. Османские земли находились в сейсмически активной зоне, и в случае ночной эвакуации женщина должна была быть одета, чтобы сразу выйти из покоев.

Тёплые халаты, плотные ткани и даже мех — не признак роскоши, а необходимость. Причём меховые накидки дарили не всем: чаще всего их получали наложницы, родившие султану сыновей.

Так что гарем был вовсе не воплощением сладкой восточной неги. Скорее — строго организованным и довольно холодным миром, где даже сон подчинялся правилам.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
