Почему Хюррем и Сулеймана похоронили отдельно друг от друга: оказывается, это решение сына Селима

Во внутреннем дворе мечети Сулеймание в Стамбуле стоят два мавзолея — почти одинаковых, но совершенно разных внутри. Один строг, сдержан, исполнен в мрачных тонах и цитатах из Корана. Другой — залит светом и расписан орнаментами, напоминающими райский сад.

В первом покоится Сулейман Великолепный. Во втором — его Хюррем, Роксолана, женщина, изменившая ход османской истории, главная героиня «Великолепного века».

Два мавзолея — две души

Сулейман и Хюррем прожили вместе почти сорок лет. Их союз был редкостью для султанского двора: не расчёт, не интрига, а подлинная привязанность. Но смерть не дала им быть рядом — Хюррем умерла в 1558 году, на восемь лет раньше мужа.

По традиции женщин из семьи султана хоронили рядом с мужьями или отцами. Так покоится, например, дочь Сулеймана — Михримах, в том же мавзолее, что и отец. Но с Хюррем было иначе. Её смерть застала Сулеймана врасплох: он был в походе, а тело любимой супруги уже покоилось под куполом нового тюрбе — отдельного, изящного, созданного по его личному приказу Мимаром Синаном.

Почему Сулейман не лёг рядом

Когда через восемь лет умер сам султан, перед его сыном Селимом II встал непростой выбор. Перезахоронить Хюррем рядом с мужем было невозможно: ислам не поощряет эксгумацию, даже ради «воссоединения» супругов. Но и похоронить Сулеймана в усыпальнице жены — значило нарушить неписанный кодекс власти.

Великий государь не должен лежать у ног женщины, какой бы любимой она ни была. Для подданных и иностранных дворов это выглядело бы как символ подчинения, а для Османской династии — как удар по престижу султана, считавшегося наместником Аллаха на земле.

Так Селим поступил мудро и прагматично: построил отцу собственный мавзолей — чуть выше, чуть ближе к мечети, но всего в трёх метрах от Хюррем.

Любовь через камень

Если взглянуть на эти два тюрбе сегодня, становится ясно: между ними не расстояние, а диалог. Один — властный, мрачный, почти военный. Другой — светлый и женственный, как дыхание сада. Они не вместе, но и не врозь. Между ними — вечная близость, дозволенная традицией и уважённая верой.

Сулейман не смог лечь рядом с Хюррем при жизни, но сделал всё, чтобы даже после смерти их разделяла не стена, а лишь три метра воздуха — и вечная память.

