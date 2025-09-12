Меню
Почему HBO не сняла именно эту концовку? Сценаристы раскрыли альтернативный финал «Игры престолов», который фанаты ждали больше

12 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Игра престолов»

Тайный вариант конца нашумевшего сериала (по мнению многих зрителей) оказался интереснее оригинала.

Финал «Игры престолов» уже пять лет обсуждают во всех фанатских чатах, и споры не утихают. Одни до сих пор не простили сценаристов за спешку и смазанные сюжетные линии, другие смирились, но почти все сходятся в одном: концовка могла быть сильнее. И могла — ведь у сериала был альтернативный финал, который так и не был снят.

Как всё должно было быть

Ещё в 2014 году Джордж Мартин настаивал: «Игре престолов» нужно минимум 10 сезонов. В идеале — 13. Только так можно было аккуратно раскрыть каждую сюжетную линию. HBO сначала поддерживала идею, но позже продюсеры Д.Б. Уайс и Дэвид Бенниофф убедили студию, что зритель устанет. В итоге всё решили закончить на восьмом сезоне.

Но изначально план был другим. В какой-то момент всерьёз обсуждали вариант завершить историю полнометражными фильмами. Мартин обещал закончить книги, сценаристы хотели развить вселенную, но не хватило времени и согласия между авторами и студией.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Совсем другой финал

По первоначальному замыслу сценаристов Дейнерис не сходила с ума. Она умирает при родах, выбирая жизнь ребёнка — дочери Лианны Таргариен, названной в честь матери Джона Сноу.

Джон Сноу в альтернативной версии сам убивает Короля Ночи верхом на драконе ещё в пятой серии, но затем гибнет во время взрыва Дикого огня, который устраивает Серсея.

Серсею должна была убить Арья Старк, а Джейме выживал и оставался с Бриенной Тарт.

Бран Старк в этой версии не становился Королём — он погибал от Белых ходоков.

Железный трон занимала Лианна Таргариен, а регентом становился Тирион. Финал заканчивался сценой, в которой Бран перерождается… в нового Короля Ночи, пишет автор Дзен-канала «ЕЩЁ ОДНУ СЕРИЮ И СПАТЬ».

Кадр из сериала «Игра престолов»

Почему этого не случилось

В итоге планы разрушили утечки сценария, давление студии и спешка со съёмками. HBO хотела завершить сериал быстрее, а Джордж Мартин так и не дописал книги. Вышел финал, который мы знаем — с сохранёнными персонажами, рассчитанными на будущие спин-оффы.

Альтернативная концовка могла бы связать сюжетные линии в единую историю, но осталась только на бумаге. И фанаты до сих пор обсуждают, насколько другой могла быть «Игра престолов».

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 сериалов, которые должны были стать круче «Игры престолов», но провалились.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
