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Почему Хатидже к финалу «Великолепного века» начала носить короны вверх тормашками: заметили единицы, а не понял — никто

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Эта деталь образа появилась неслучайно.

«Великолепный век» остается одним из тех сериалов, интерес к которым не исчезает даже спустя годы после завершения. Поклонники продолжают пересматривать любимые серии и находить детали, которые раньше оставались незамеченными.

Одно из таких наблюдений связано с Хатидже Султан, которую сыграла Сельма Эргеч. В третьем сезоне зрители заметили, что внешний вид героини сильно изменился: ее макияж стал более выразительным и темным, наряды — спокойнее, а в образе появились необычные детали. Главной из них стали короны, которые Хатидже начала носить так, что они спускались ниже и частично закрывали лицо.

Причина такого решения оказалась не в желании актрисы или стилистов добавить персонажу изюминки. Создателям сериала было необходимо показать, что Хатидже стала старше, но стандартные приемы почти не работали.

Даже новая прическа не помогла: актриса выглядела слишком молодой по сравнению с другими героями, которые за это время заметно изменились.

Кадр из сериала «Великолепный век»

В итоге команда сериала решила изменить именно детали образа. Одним из вариантов стала необычная посадка короны: украшение сделали более тяжелым и расположили так, чтобы оно визуально меняло черты лица героини.

Этот прием оказался удачным. Благодаря такому элементу Хатидже действительно стала выглядеть старше и серьезнее.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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