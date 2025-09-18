Меню
Почему Говорова прозвали Антибиотиком: тайна прозвища главного криминального авторитета «Бандитского Петербурга»

18 сентября 2025 17:38
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

А кличка-то говорящая!

В «Бандитском Петербурге» прозвища персонажей всегда были больше, чем просто клички. Они работали как код, сразу объясняя, кто перед тобой. Но одно имя выбивается из ряда — Антибиотик. Почему Виктор Павлович Говоров получил именно такое прозвище?

Дорога в «тени»

Будущий криминальный авторитет родился в тяжёлых условиях: мать-алкоголичка, отца он не знал. В девять лет Витька сбежал из дома и оказался в подвалах Ленинграда. Там его заметил Яша-Золотой и сделал своим учеником.

Уже подростком он научился воровать, а после первой отсидки в лагере усвоил все правила воровского мира. Именно там его и начали звать «Антибиотиком».

Почему именно Антибиотик

Эта кличка прилипла не случайно. В лагерях Говоров проявил редкое умение: выживать там, где другие ломались. Он сам не тянулся к грязи, но и других умел вытаскивать. «Антибиотик» стал символом его роли — лекарства против хаоса, которым жила криминальная среда. Он умел влиять на ситуацию, гася заразы и разруху в своей «империи».

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Влияние и образ

Со временем Антибиотик вырос в фигуру, с которой считались не только братки, но и власть. Внешне — интеллигент, любящий вино и красивые застолья, в быту — жёсткий стратег, который мог быть и щедрым, и беспощадным. Он копировал манеру Сталина, предпочитал решать вопросы кадрами и не позволял подчинённым становиться сильнее, чем нужно.

Итог

Прозвище оказалось пророческим. Антибиотик не был самым яростным бандитом, но именно он стал системой сдержек и противовесов. Его боялись, уважали и воспринимали как силу, без которой Петербург тех лет выглядел бы совсем иначе.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Дроздова не стала сниматься в третьем сезоне «Бандитского Петербурга».

Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Екатерина Адамова
