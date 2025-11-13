Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Голлуму было больно от прикосновения эльфийской веревки? Объяснение, которого так и не дали во «Властелине колец»

Почему Голлуму было больно от прикосновения эльфийской веревки? Объяснение, которого так и не дали во «Властелине колец»

13 ноября 2025 10:52
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Даже фанаты об этом не задумывались.

В сцене из «Властелина колец: Братство Кольца» Голлум взвыл так, будто его ударило молнией, когда Сэм и Фродо обвязали его лодыжку эльфийской верёвкой. Она не порезала кожу — но будто прожгла изнутри. Почему простая нить оказалась для него невыносимой пыткой?

Свет против Тьмы

Эльфийские вещи созданы не ради магии, а ради света — чистого и неподдельного. Для Голлума, веками жившего в мраке, этот свет был как яд. Кольцо вытянуло из него всё живое: привычки, запахи, радость. Он не переносил солнца, звёзд, запаха травы — ничего, что напоминало жизнь.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Когда Кольцо стирает душу

Долгое владение Кольцом превращает тело в тень. Сначала — невидимость, потом истончение, и человек перестаёт быть частью мира живых. Назгулы полностью растворились во Тьме. Голлум же застрял между мирами — уже не мертвец, но и не живой.

Верёвка как напоминание

Эльфийская верёвка стала для него не просто связывающим узлом, а касанием чуждой силы. Она несла в себе то, что он утратил — чистоту, свет, покой. Для Голлума это было невыносимо: мир напомнил ему, каким он был до того, как Кольцо исказило душу.

Также прочитайте: У Сарумана была башня, у Радагаста — лес, у Бильбо — дом-нoра: а где жил Гэндальф?

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Обещали трилогию, а теперь шепчутся о продолжении: что известно о возможном «Хоббите 4» и почему Джексон молчит Обещали трилогию, а теперь шепчутся о продолжении: что известно о возможном «Хоббите 4» и почему Джексон молчит Читать дальше 12 ноября 2025
Вы были уверены, что Гарри выжил благодаря любви Лили? Тогда приготовьтесь: одна забытая деталь заставляет усомниться в этой красивой легенде Вы были уверены, что Гарри выжил благодаря любви Лили? Тогда приготовьтесь: одна забытая деталь заставляет усомниться в этой красивой легенде Читать дальше 13 ноября 2025
Финал «Властелина колец» не должен был пережить один хоббит: Толкин решил его судьбу одной строчкой Финал «Властелина колец» не должен был пережить один хоббит: Толкин решил его судьбу одной строчкой Читать дальше 12 ноября 2025
Фродо пора на диспансеризацию, а не в Мордор: сколько лет на самом деле всем хоббитам из Шира Фродо пора на диспансеризацию, а не в Мордор: сколько лет на самом деле всем хоббитам из Шира Читать дальше 12 ноября 2025
Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине колец» вечно ходят босиком Одеты как изысканные дворяне, но при этом без обуви: почему хоббиты во «Властелине колец» вечно ходят босиком Читать дальше 11 ноября 2025
Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе Почему Трандуил ненавидел не только гномов, но и эльфов: оказалось, фильмы извратили его настоящую историю — в книгах все иначе Читать дальше 11 ноября 2025
Почему Безликие завербовали именно Арью Старк: тайна, которую фанаты «Игры престолов» не разгадали до сих пор Почему Безликие завербовали именно Арью Старк: тайна, которую фанаты «Игры престолов» не разгадали до сих пор Читать дальше 11 ноября 2025
Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру? Фильм «Властелин колец» не ответил на главный вопрос: зачем Арагорн десятилетиями жил как странник и скитался по миру? Читать дальше 10 ноября 2025
100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? 100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? Читать дальше 14 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше