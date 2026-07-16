Почему Голлум не постарел, как Бильбо, когда потерял Кольцо? Кажется — сюжетная дыра, но у Толкина есть ответ

Многие зрители задаются вопросом: если Голлум потерял Кольцо задолго до событий «Властелина колец», почему время почти не сказалось на его внешности? Ответ кроется в том, как долго он владел артефактом и какую власть тот успел получить над своим хозяином.

Почти пять веков под властью Кольца

Главное отличие Голлума от Бильбо — срок владения Кольцом. Если Бильбо носил его около 60 лет, то Смеагол провел рядом со своим «сокровищем» почти 500 лет.

За это время Кольцо не просто продлило ему жизнь, а полностью изменило его природу. Оно поддерживало существование Голлума, одновременно разрушая его разум и тело. Именно поэтому после утраты артефакта последствия проявились далеко не сразу.

Голлум так и не освободился от власти Кольца

Важную подсказку дает Гэндальф. Он объясняет Фродо, что Бильбо сумел отказаться от Кольца благодаря состраданию, когда пощадил Голлума. Именно поэтому он постепенно начал освобождаться от его влияния.

Голлум оказался в совершенно иной ситуации. Он завладел Кольцом после убийства Деагола и никогда добровольно с ним не расставался. Более того, Кольцо само покинуло его. Даже потеряв артефакт, Голлум продолжал жить лишь одной мыслью — вернуть свое «сокровище». Связь между ними так и не оборвалась.

Настоящее старение началось бы после гибели Кольца

В книгах Толкин показывает, что влияние Единого Кольца сохранялось, пока оно существовало. Это хорошо видно на примере Бильбо. После уничтожения Кольца он очень быстро превратился в глубокого старика, потому что исчезла сила, удерживавшая его возраст.

С Голлумом произошло бы то же самое, но, вероятно, гораздо быстрее. После почти пяти веков искусственно продленной жизни его организм вряд ли смог бы долго существовать без магии Кольца.

Впрочем, узнать это уже невозможно. Голлум погиб в тот самый момент, когда Кольцо было уничтожено, так и не испытав того стремительного старения, которое, скорее всего, ожидало бы его впереди.

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