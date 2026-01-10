Меню
Киноафиша Статьи Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды

10 января 2026 08:27
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)

Он ловил бандитов, пока другие шли в атаку — и рисковал не меньше, чем разведчики.

Фигура Глеба Жеглова — одна из самых узнаваемых в советском кино. Герой Владимира Высоцкого из культового фильма Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» казался человеком, которому место было бы не только в МУРе, но и на передовой. Но почему, в отличие от Шарапова, он не оказался на фронте?

Не бронь, а задание государства

В «Эре милосердия» Аркадия и Георгия Вайнеров Жеглову 25 лет. Крепкий, здоровый, дерзкий — типичный парень, который в 1941-м должен был оказаться на фронте. Однако всё не так просто.

Милиция не имела официальной «брони» от армии: тысячи сотрудников ушли добровольцами в народное ополчение, многие погибли под Москвой. Но часть сотрудников, особенно из уголовного розыска, оставили в тылу — по приказу, пишет дзен-канал Этобаза.

Почему Жеглова не отпустили

Преступность во время войны не исчезла — наоборот, стала ещё опаснее. Грабежи, мародёрство, нападения на продовольственные поезда, диверсии. В этих условиях МУР был так же важен, как фронтовая разведка.

Опытные сыщики вроде Жеглова были слишком ценны, чтобы терять их на передовой. Вероятно, он и сам не раз писал рапорт с просьбой отправить его на фронт, но получал ответ: «Работайте на своём месте».

Его фронт был в тылу

В фильме на груди Жеглова виден орден Красной Звезды — награда, которую в тылу получали только за действия, сопряжённые с риском для жизни.

То есть за ликвидацию вооружённых преступников, диверсантов или бандитов, угрожавших снабжению армии.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
