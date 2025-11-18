Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Гайдай скрыл кличку героя Миронова в «Бриллиантовой руке»: подельники наделили Гешу особенным прозвищем — нет, не Козодоев

Почему Гайдай скрыл кличку героя Миронова в «Бриллиантовой руке»: подельники наделили Гешу особенным прозвищем — нет, не Козодоев

18 ноября 2025 10:23
Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Оно осталось только в сценарии.

Геннадий Петрович Козодоев из «Бриллиантовой руки» — персонаж удивительно харизматичный и многогранный. По сюжету он работает манекенщиком мужской одежды в столичном ателье мод. Его профессия становится источником некоторых запоминающихся сцен.

Характер Козодоева

За элегантной внешностью Козодоева скрывается человек, жаждущий роскоши и денег. Его стремление к легкому успеху приводит героя в преступную группу, где он выполняет мелкие задания.

Его находчивости хватает для решения бытовых проблем, но не для серьезных преступлений. Именно поэтому ему доверяют лишь второстепенные роли в криминальных схемах.

А его манерность и склонность к изыскам обеспечила появление любопытной клички. Правда, в итоговую версию фильма она не вошла, осталась лишь в черновом сценарии.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Кличка Козодоева

В оригинальном сценарии у героя Андрея Миронова была особая кличка — «Граф». Однако Леонид Гайдай так и не нашёл подходящего момента для её упоминания в фильме. В итоге эта деталь осталась за кадром, и зрители запомнили персонажа исключительно по его фамилии.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле.

Фото: Кадры из фильма «Бриллиантовая рука» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Поправил саму Агату Кристи: что Станислав Говорухин изменил в экранизации «Десяти негритят» — судья Уоргрейв на самом деле был другим Поправил саму Агату Кристи: что Станислав Говорухин изменил в экранизации «Десяти негритят» — судья Уоргрейв на самом деле был другим Читать дальше 17 ноября 2025
Что на самом деле означает фраза «Надо, Федя, надо» из «Операции “Ы”»: Гайдай пошутил тоньше, чем кажется Что на самом деле означает фраза «Надо, Федя, надо» из «Операции “Ы”»: Гайдай пошутил тоньше, чем кажется Читать дальше 19 ноября 2025
97% зрителей на RT в восторге от «Формулы-1», а кассовые сборы 630 млн долларов поражают: будет ли у фильма вторая часть? 97% зрителей на RT в восторге от «Формулы-1», а кассовые сборы 630 млн долларов поражают: будет ли у фильма вторая часть? Читать дальше 19 ноября 2025
Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Объясняем, почему монстры в «Мгле» не выходили из тумана: версии зрителей убедительней, чем официальная Читать дальше 19 ноября 2025
Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Фанаты этого не могут простить: кто убил Джона Коннора? Читать дальше 19 ноября 2025
Кто посмеет бросить вызов Грю и желтым милашам? Главный злодей «Миньонов 3» оказался тем, кого герой хотел забыть навсегда Кто посмеет бросить вызов Грю и желтым милашам? Главный злодей «Миньонов 3» оказался тем, кого герой хотел забыть навсегда Читать дальше 19 ноября 2025
А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно А что, если Риддика тренировали.. Хищники? Эти 10 совпадений уже сложно списать на случайность — слишком убедительно Читать дальше 19 ноября 2025
Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Звезда нового «Хищника» назвала худший фильм в своей карьере с 0% на RT: а ведь его снял Андрей Кончаловский Читать дальше 18 ноября 2025
Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Не казнь Неда и не Красная свадьба: «Игра престолов» намекнула на гибель Старков еще в первых сериях, а этого никто и не заметил Читать дальше 18 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше