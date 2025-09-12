Меню
Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов

Почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так? Северус и Луна вызывают больше вопросов, чем ответов

12 сентября 2025 20:04
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Разбираем логику эпилога «Поттерианы».

Фильмы и книги о Гарри Поттере давно стали частью мировой культуры. Миллионы зрителей и читателей продолжают обсуждать детали волшебной вселенной, спорят о мотивах героев и ищут скрытые смыслы в финале истории.

Один из самых животрепещущих вопросов связан с эпилогом: почему Гарри Поттер назвал своих детей именно так и действительно ли выбор имён был таким очевидным? Если присмотреться, всё оказывается не так однозначно — особенно в случае с Северусом и Полумной.

Джеймс Сириус

Старший сын получил имена сразу двух важнейших фигур в жизни Гарри: отца и крестного. Здесь всё логично — оба отдали свои жизни ради борьбы с Волдемортом и стали для Избранного символами семьи, которой у него почти не было. В этом случае претензий у поклонников не возникает.

Альбус Северус

Самый спорный выбор Поттера. Альбус Дамблдор действительно сыграл ключевую роль в его судьбе, и назвать сына в его честь кажется естественным. Но вот Северус Снегг вызывает массу вопросов. При жизни Гарри и Снейп не были близки, их отношения можно описать как враждебные.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Да, Снейп в итоге пожертвовал собой, но делал он это не ради Гарри, а ради памяти Лили. Многие уверены: были и другие достойные кандидаты. Хагрид, который был для Гарри первым проводником в магический мир. Артур Уизли, фактически заменивший ему семью. Ремус Люпин, который погиб, но оставил сироту Тедди, за которым Гарри взял опеку. Почему ни один из них не был удостоен подобной чести?

Лили Луна

С именем дочери тоже не всё так очевидно. Лили — это трогательная дань памяти матери Гарри, но вот сочетание с Луной вызывает вопросы. Логичнее было бы назвать девочку Лили Молли, однако имя Молли уже использовал Перси. Гермиона?

Казалось бы, тоже вариант, но две Гермионы в одной семье выглядели бы странно, да и сама Грэйнджер-Уизли не стремилась к подобным жестам. Поэтому выбор в пользу Полумны, подруги Джинни, стал компромиссом — так в именах детей отразились не только самые близкие Гарри, но и связи его жены.

В итоге Гарри Поттер собрал воедино сложную мозаику имен. В каждом из них есть память, благодарность и попытка примирить прошлое с настоящим. Но для фанатов этот выбор ещё долго останется предметом жарких споров.

Также прочитайте: Тайна крови: вы замечали, что Полумна и Малфой похожи друг на друга? Кажется, это неспроста.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
