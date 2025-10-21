Почему Гаррета Хедлунда нет в «Троне: Арес»? Создатели наконец объяснили фанатам, что пошло не так

Фанаты «Трона» давно ждали возвращения Сэма Флинна. Казалось бы, без Гаррета Хедлунда и Киллиана Мёрфи новая часть — не то же самое. Но «Трон: Арес», премьера которого состоялась в середине октября, пошёл по совсем другому пути.

Почему же Гаррета Хедлунда нет в «Троне 3»?

Режиссёр Иоахим Рённинг объяснил: дело не в скандалах и не в том, что актёров «забыли» пригласить. Просто история потребовала нового фокуса. По словам Рённинга, создатели решили не вставлять старых персонажей ради фанатского сервиса:

«Нам важно, чтобы новая история работала сама по себе. Иногда актёры просто не хотят возвращаться — и это нормально».

Вместо продолжения «Наследия» зрителей ждёт свежий сюжет — о цифровой программе Арес, которую отправляют в реальный мир. Главную роль исполнил Джаред Лето, а компанию ему составили Эван Питерс, Грета Ли и Джиллиан Андерсон.

Смысл очевиден: «Трон: Арес» — не ностальгия, а перезапуск вселенной. Старые герои остались в прошлом, чтобы дать дорогу новым. А значит, система снова готова к перезагрузке.

