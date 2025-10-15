Почему Фокс сбежал через окно, едва войдя в ресторан «Астория»: разбираем сцену «Места встречи изменить нельзя»

В сцене засады в ресторане «Астория» из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979) кажется, что всё просчитано идеально.
Глеб Жеглов и его команда выжидают Фокса, известного своей осторожностью и хитростью. Шарапов, стоя у буфета, внимательно следит за каждым посетителем, готов в нужный момент подать сигнал.
Но едва Фокс входит в зал, он мгновенно понимает, что это ловушка — и через секунды уже исчезает, разбив окно и прикрывшись официанткой Арианой. Как он понял, что его ждали?
Кто на самом деле выдал засаду
На первый взгляд, всё выглядит так, будто Фокс просто почувствовал неладное. Но внимательные зрители и читатели книги «Эра милосердия» знают, что разгадка кроется в деталях, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.
В ресторане, кроме Шарапова, за Фоксом наблюдал ещё один человек — Петюня Соловьёв. Именно его лицо и сыграло роковую роль.
Когда-то Соловьёв участвовал в неудачной операции по задержанию Фокса у Верки-модистки в Марьиной роще.
Фокс запомнил его, а в «Астории» узнал сразу. Для опытного преступника это был безошибочный сигнал: его ждут, пора спасаться.
Почему Шарапов не успел вмешаться
Шарапов, стоявший у буфета, действительно заметил Фокса и подал условный знак, поправив галстук. Но к тому моменту Фокс уже понял, что за ним следят.
Жеглов рассчитывал на слаженные действия группы, но не учёл человеческий фактор: Соловьёв, увидев преступника, оцепенел от страха. Этот момент более подробно раскрыт в романе братьев Вайнеров. А вот ночной встречи Шарапова и Фокса в книге нет вовсе.
