Почему Фокс сбежал через окно, едва войдя в ресторан «Астория»: разбираем сцену «Места встречи изменить нельзя»

В сцене засады в ресторане «Астория» из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979) кажется, что всё просчитано идеально.

Глеб Жеглов и его команда выжидают Фокса, известного своей осторожностью и хитростью. Шарапов, стоя у буфета, внимательно следит за каждым посетителем, готов в нужный момент подать сигнал.

Но едва Фокс входит в зал, он мгновенно понимает, что это ловушка — и через секунды уже исчезает, разбив окно и прикрывшись официанткой Арианой. Как он понял, что его ждали?

Кто на самом деле выдал засаду

На первый взгляд, всё выглядит так, будто Фокс просто почувствовал неладное. Но внимательные зрители и читатели книги «Эра милосердия» знают, что разгадка кроется в деталях, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

В ресторане, кроме Шарапова, за Фоксом наблюдал ещё один человек — Петюня Соловьёв. Именно его лицо и сыграло роковую роль.

Когда-то Соловьёв участвовал в неудачной операции по задержанию Фокса у Верки-модистки в Марьиной роще.

Фокс запомнил его, а в «Астории» узнал сразу. Для опытного преступника это был безошибочный сигнал: его ждут, пора спасаться.

Почему Шарапов не успел вмешаться

Шарапов, стоявший у буфета, действительно заметил Фокса и подал условный знак, поправив галстук. Но к тому моменту Фокс уже понял, что за ним следят.

Жеглов рассчитывал на слаженные действия группы, но не учёл человеческий фактор: Соловьёв, увидев преступника, оцепенел от страха. Этот момент более подробно раскрыт в романе братьев Вайнеров. А вот ночной встречи Шарапова и Фокса в книге нет вовсе.

