Киноафиша Статьи Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной»

Почему Фирузе на самом деле никогда бы не оказалась в гареме Сулеймана: эта особенность делала ее «бракованной»

27 сентября 2025 08:56
Кадр из сериала «Великолепный век»

Историческая ошибка «Великолепного века», о которой многие зрители даже не подозревают.

В сериале «Великолепный век» Фирузе показана как утончённая и кроткая красавица, чьи стихи и песни пленили самого Сулеймана.

Но эффектная история рушится, если взглянуть на реальность: наложница с татуировкой на теле никогда бы не прошла строгий отбор гарема и тем более не оказалась бы рядом с султаном.

Тайна татуировки

Кульминация в сериале наступает тогда, когда Хюррем срывает платье с Фирузе и показывает султану знак на её затылке.

На коже оказывается изображение льва с мечом — герб династии Сефевидов, заклятых врагов Османской империи.

Для зрителей это — драматичный поворот. Но для историков такая версия звучит неправдоподобно: татуировка сама по себе ставила бы на девушке клеймо «негодной» задолго до покоев султана.

Гаремный фильтр

Отбор наложниц в Топкапы был безжалостным. Каждую девушку осматривали калфы и лекари: проверяли зубы, кожу, волосы и отсутствие любых изъянов.

Даже небольшой шрам мог стать поводом для «отбраковки». Татуировки же воспринимались как вмешательство в творение Аллаха и как символ низкого происхождения.

Для султанского гарема такие девушки считались недопустимыми и не могли претендовать на близость с повелителем.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
