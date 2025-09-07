Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему фильм вообще называется «Бегущий по лезвию»: там ведь нет ни спорта, ни ножей

Почему фильм вообще называется «Бегущий по лезвию»: там ведь нет ни спорта, ни ножей

7 сентября 2025 20:33
Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

От этого варианта Ридли Скотт пришел в восторг.

Фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» появился 35 лет назад, представив миру мрачный и технологичный Лос-Анджелес будущего. Однако зрители 1982 года оказались не готовы к такому визуалу — фильм провалился в прокате и был разгромлен критиками.

Но время расставило всё по местам. Картина не просто стала культовой — её признали одним из величайших образцов научной фантастики. История получила развитие в сиквеле «Бегущий по лезвию 2049», а вскоре зрителей ждёт сериал «Бегущий по лезвию 2099».

При этом, многие до сих пор задаются вопросом: почему фильм называется именно так? В самом сюжете ответа нет.

Создание фильма «Бегущий по лезвию»

История экранизации «Бегущего по лезвию» началась с романа Филипа К. Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?». Сам Мартин Скорсезе рассматривал возможность адаптации, но в итоге отказался от этой идеи.

Позже права на книгу попали к актёру Хэмптону Фанчеру, который решил кардинально сменить профессию и стать сценаристом. Его первая версия сценария повторяла название книги и была довольно камерной.

Продюсер Майкл Дили скептически отнёсся к проекту, но Фанчер не сдался. Он переработал материал, сделав его более кинематографичным. Именно эта настойчивость в итоге убедила Дили поддержать ставший впоследствии культовым фильм.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию»

Смысл названия фильма «Бегущий по лезвию»

Идея для названия «Бегущий по лезвию» пришла довольно случайно. Изначально проект носил рабочее название «Опасные дни».

Но сценарист Хэмптон Фанчер все равно искал более подходящее имя для фильма, когда наткнулся на старый одноименный роман Алана Ноурса. В той книге «бегущими по лезвию» называли контрабандистов, торгующих нелегальными медицинскими инструментами. В 1979 году Уильям Берроуз переработал роман в черновик сценария для фильма, который так и не сняли.

Это словосочетание показалось Фанчеру необычным и запоминающимся. Режиссёру Ридли Скотту тоже сразу пришёлся по душе этот парадоксальный образ. Он почувствовал в нём скрытую глубину — намёк на хрупкую грань между человеческим и искусственным и одновременно на опасную профессию главного героя.

Постановщику даже удалось уговорить продюсеров выкупить права на экранизацию старого романа, хоть из него и взяли только название.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Ридли Скотт отказался снимать «Терминатор 3» даже за 20 млн долларов.

Фото: Кадры из фильма «Бегущий по лезвию» (1982)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу Читать дальше 29 сентября 2025
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона Читать дальше 26 сентября 2025
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия? Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы «Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше