Почему фильм назвали «Бумер», а не «Бимер»: смысл оказался не только в BMW — приготовьтесь удивляться

Многие думают, что дело только в машине, но это не так.

«Бумер» вышел в 2003 году и стал одной из ключевых криминальных драм нулевых. Для Петра Буслова это была дипломная работа во ВГИК. Идея родилась у него еще в 1990-е после просмотра «Однажды в Америке». Тогда режиссер решил снимать кино о времени и людях без романтизации бандитов.

Сценарий Буслов и Денис Родимин написали примерно за 3 недели. В центре — потерянные молодые люди эпохи 90-х, а не герои боевика. Такой взгляд выделил фильм на фоне других криминальных историй того периода.

Бюджет составил около 700 тысяч долларов. Снимали на пленку Kodak камерой Arriflex 35. Репетиции проходили на студии Горького, где салон машины заменяли четыре стула. Актеров подбирали так, чтобы «четверка» выглядела единым целым.

Снимали в Москве и Коломне. Осенний сюжет создавали зимой при морозах до −25. В кадре использовали несколько BMW 7-й серии — 730, 735, 740 и 750. Поэтому в разных сценах менялись детали машин.

BMW в сленге часто называли «бимер», но для названия выбрали «бумер» — от слова «бумеранг». Идея простая: за поступки приходится платить. Это совпало с интонацией фильма, пишет «Горожанин о кино».

Музыку написал Сергей Шнуров, и тема стала символом нулевых. Картина собрала в прокате около 1,67 млн долларов и окупилась. При скромном гонораре режиссера фильм дал ему громкий старт и занял свое место в истории российского кино.