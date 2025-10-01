Меню
Почему эльфы не доверяли гномам: свидетельства Толкина о тех, кто встал на сторону Зла

1 октября 2025 13:17
Гном

Однажды этот народ оказался под властью Моргота и Саурона.

Во «Властелине колец» мы привыкли видеть гномов в образе стойких воинов, которые противостоят злу наравне с эльфами и людьми.

Но в трудах Толкина есть строки, которые ломают этот привычный образ: часть гномов действительно служила Тьме. Именно поэтому эльфы веками относились к ним с недоверием.

Намёки на предательство

В ранних версиях легенды о Берене и Лутиэн Толкин писал о «ножах предательских гномов», что намекало на их связь с тёмными силами, сообщает дзен-канал Джедай из Шира.

В «Сильмариллионе» он уточнял, что во времена Войны Последнего Союза гномы были представлены по обе стороны: род Дурина воевал против Саурона, но другие кланы могли оказаться в его рядах.

Восточные кланы и «Тень Моргота»

Особое подозрение вызывали гномы Востока: Железноруки, Жёсткобородые, Черновласые и Камненоги. Толкин писал, что «некоторые из дальних восточных обителей попали под Тень Моргота и обратились ко злу».

Это объясняет настороженность эльфов: встречая гномов на Западе, они помнили о тех, кто когда-то примкнул к врагу.

Союзы с орками

В «Хоббите» мы находим ещё одно подтверждение: «В некоторых местах злые гномы заключали союзы с орками». Эта строка ясно указывает, что часть народа добровольно сотрудничала с врагом.

Почему недоверие сохранялось

Даже если большинство гномов сражалось против Саурона, сам факт существования тех, кто встал на сторону Зла, оставался тенью на репутации всего народа.

Для эльфов, которые видели себя хранителями чистоты Средиземья, такой поступок был почти непростительным.

Именно поэтому в легендариуме Толкина мы чувствуем скрытую напряжённость между двумя народами: союз возможен, но полного доверия так и не возникло.

Также прочитайте: Почему волшебники во «Властелине колец» выглядели как старцы — и какие силы скрывал Орден Истари

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
