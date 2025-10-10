Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины

Их вражда родилась задолго до любви к Эванс — и оказалась куда глубже, чем школьная ревность.

Есть фильмы, которые зрители пересматривают не ради магии, а ради тех, кто в ней живёт. «Гарри Поттер» — как раз из таких. Любая деталь, любой взгляд между персонажами вызывает споры на форумах и в комментариях.

Один из самых горячих — о том, почему Джеймс Поттер с первой встречи невзлюбил Северуса Снейпа. Ведь если вдуматься, их конфликт — не просто история о школьной вражде, да и Лили там не во главе конфликта.

Разные начала

Джеймс вырос в мире, где всё даётся легко: заботливые родители, уверенность, талант. Северус — наоборот, ребёнок из неблагополучной семьи, где магия была не чудом, а спасением. Хогвартс стал для него шансом вырваться из мрака. Но столкновение с Джеймсом превратило этот шанс в очередное испытание.

Лили как спусковой крючок

Когда в жизни Снейпа появилась Лили Эванс, всё усложнилось. Она видела в нём человека, а не изгоя. Для Джеймса это внимание стало личным вызовом. Так дружба и симпатия превратились в ревность, а ревность — в открытую неприязнь. С того момента их пути уже не могли совпасть, пишет автор Дзен-канала «ФАНТАСТ».

Бродяги и Принц

Сириус Блэк подлил масла в огонь. Его бунтарство против чистокровных традиций и вечное стремление к провокации делали стычки с Снейпом регулярными. А Джеймс, привыкший быть в центре внимания, не упускал случая поддержать друга. Для Северуса это было унижением, которое он запомнил навсегда.

Вечный зеркальный бой

С годами ненависть не исчезла, она просто изменила форму. Джеймс видел в Снейпе угрозу, Снейп — в Поттере напоминание о том, что у него отняли. Двое мальчишек так и остались в ловушке собственных зеркальных отражений: один — любимец судьбы, другой — тот, кто всё время пытался этой судьбе доказать, что тоже достоин.

