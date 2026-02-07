Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас

Фильм «Дьявол носит Prada» сняли по одноимённой книге Лорен Вайсбергер. Она сама работала помощницей у легендарного редактора Анны Винтур, которая и стала прототипом Миранды Пристли.

Название — это ироничный образ. Оно показывает, что даже самые жёсткие и властные люди в мире моды и глянца предпочитают одеваться в роскошь. Бренд Prada здесь — не просто одежда, а символ статуса, влияния и силы.

Но любопытно, почему за основу была выбрана именно эта компания. И у читателей книги есть свои предположения. Некоторые считают, что это мог быть скрытый рекламный ход, который часто практикуется в подобных романах.

«Вайсбергер писала свои романы именно о мире моды и наверняка получала спонсирование от тех фирм, которые упоминала в книгах. Такой тип рекламы принят в Европе и США. Другими словами, если б Лорен получила деньги от другого бренда, то дьявол точно носил бы что-то еще», — отметили в Сети.

Сама Анна Винтур, прототип героини, действительно любит Prada, но в основном только платья. Для твидовых костюмов она выбирает Chanel, а обувь предпочитает от Manolo Blahnik.

Впрочем, наряды для фильма тоже не пожалели многие компании. Chanel одевал Энн Хэтэуэй, также в кадре появились вещи от Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

А вот Мэрил Стрип, чтобы обыграть название, была одета преимущественно в Prada. Даже почти половина пар её туфель в фильме принадлежали этому бренду.

Снова костюмы от Prada Стрип «выгуляет» на экране уже в этом году, в фильме «Дьявол носит Prada 2» в мае.