Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас

Почему Дьявол носит именно Prada: секрет выбора бренда раскрыли только сейчас

7 февраля 2026 08:56
Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

В Сети высказали любопытное предположение.

Фильм «Дьявол носит Prada» сняли по одноимённой книге Лорен Вайсбергер. Она сама работала помощницей у легендарного редактора Анны Винтур, которая и стала прототипом Миранды Пристли.

Название — это ироничный образ. Оно показывает, что даже самые жёсткие и властные люди в мире моды и глянца предпочитают одеваться в роскошь. Бренд Prada здесь — не просто одежда, а символ статуса, влияния и силы.

Но любопытно, почему за основу была выбрана именно эта компания. И у читателей книги есть свои предположения. Некоторые считают, что это мог быть скрытый рекламный ход, который часто практикуется в подобных романах.

«Вайсбергер писала свои романы именно о мире моды и наверняка получала спонсирование от тех фирм, которые упоминала в книгах. Такой тип рекламы принят в Европе и США. Другими словами, если б Лорен получила деньги от другого бренда, то дьявол точно носил бы что-то еще»,отметили в Сети.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Сама Анна Винтур, прототип героини, действительно любит Prada, но в основном только платья. Для твидовых костюмов она выбирает Chanel, а обувь предпочитает от Manolo Blahnik.

Впрочем, наряды для фильма тоже не пожалели многие компании. Chanel одевал Энн Хэтэуэй, также в кадре появились вещи от Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

А вот Мэрил Стрип, чтобы обыграть название, была одета преимущественно в Prada. Даже почти половина пар её туфель в фильме принадлежали этому бренду.

Снова костюмы от Prada Стрип «выгуляет» на экране уже в этом году, в фильме «Дьявол носит Prada 2» в мае.

Фото: Кадры из фильма «Дьявол носит Prada» (2006)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками Всю самую жесть в «Дьяволе носит Prada» не стали показывать: какие задания Миранды выполняла Энди круглыми сутками Читать дальше 6 февраля 2026
Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Знаю победителя боя без всяких сиквелов и спин-оффов: кто сильнее — Чужой или Хищник Читать дальше 7 февраля 2026
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada» Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada» Читать дальше 5 февраля 2026
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» «Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение» Читать дальше 5 февраля 2026
Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото) Читать дальше 3 февраля 2026
Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы Читать дальше 7 февраля 2026
Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Культовый фильм Рязанова основан на реальных событиях: не догадаетесь, о каком хите речь, ведь сюжет кажется выдумкой Читать дальше 6 февраля 2026
Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая Читать дальше 6 февраля 2026
«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана «Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана Читать дальше 6 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше