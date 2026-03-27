Киноафиша Статьи Почему девочка из «Трассы» решилась на убийство родителей — объясняем сюжет без лишних домыслов

Почему девочка из «Трассы» решилась на убийство родителей — объясняем сюжет без лишних домыслов

27 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «Трасса»

В центре истории не жестокость ребёнка, а отчаяние, в которое её загнала собственная семья.

В сериале «Трасса» линия Виты стала одной из самых тяжёлых. Девочка, совершившая убийство родителей, оказалась не преступницей, а единственным человеком, который попытался остановить то, что происходило в доме годами. История раскрывается через факты, которые сериал показывает шаг за шагом.

Кто такие родители Виты и чем они занимались

По сюжету отец девочки организовывал похищения девушек. Он держал их в заточении и насиловал, а мать — не только знала об этом, но и помогала скрывать следы.

Для Виты это было постоянным фоном жизни: ребёнок рос рядом с преступлениями, которые никто не хотел замечать.

Момент, который всё меняет

Однажды отец пытается втянуть Виту в своё «дело». Он заставляет её убить девушку, но она отказывается это делать.

Тогда он угрожает, что в следующий раз избавится уже от неё. Вита понимает: выхода нет. Она не может остановить то, что творит отец, не может рассчитывать на помощь матери — и не видит пути побега.

Именно страх и невозможность жить дальше в этом аду становятся ключевыми мотивами её поступка.

Почему Вита решается на убийство родителей

Это не месть и не жестокость. Вита убеждена, что любая попытка сопротивления бессмысленна. Девочка стреляет в своих родителей, а потом пытается покончить с собой, поскольку не понимает, как она может поступить иначе.

Убийства Вита совершает не ради себя, а чтобы остановить тех, кто разрушает чужие судьбы.

Также прочитайте: Подобное и правда происходило: сериал «Трасса» основан на реальных событиях или нет?

Фото: Кадр из сериала «Трасса» (2024)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
С «Трассой» захотели провернуть трюк из «Открытого брака»: но получится ли без Душана Гликерова? С «Трассой» захотели провернуть трюк из «Открытого брака»: но получится ли без Душана Гликерова? Читать дальше 28 марта 2026
5 супергеройских сериалов, о которых мало кто слышал: вы удивитесь, сколько идей у них украли 5 супергеройских сериалов, о которых мало кто слышал: вы удивитесь, сколько идей у них украли Читать дальше 27 марта 2026
5 сериалов с рейтингом выше 8, которые понравятся поклонникам «Отчаянных домохозяек» 5 сериалов с рейтингом выше 8, которые понравятся поклонникам «Отчаянных домохозяек» Читать дальше 27 марта 2026
Ни воды, ни проходных сюжетов: 8 мини-сериалов в жанре триллера, где зритель выходит на точку кипения в первые 10 минут Ни воды, ни проходных сюжетов: 8 мини-сериалов в жанре триллера, где зритель выходит на точку кипения в первые 10 минут Читать дальше 27 марта 2026
Не знаете, что включить вечером? Эти 5 сериалов затягивают так, что внезапно наступает утро — идеи на выходные Не знаете, что включить вечером? Эти 5 сериалов затягивают так, что внезапно наступает утро — идеи на выходные Читать дальше 27 марта 2026
Не только в сериале «Чикатило»: есть еще 3 города со страшными тайнами из детективных триллеров — у одного из проектов рейтинг аж 8.2 Не только в сериале «Чикатило»: есть еще 3 города со страшными тайнами из детективных триллеров — у одного из проектов рейтинг аж 8.2 Читать дальше 23 марта 2026
В хите проката «Проект "Конец света"» так и не ответили на эти 3 вопроса: мы нашли объяснение в книге В хите проката «Проект "Конец света"» так и не ответили на эти 3 вопроса: мы нашли объяснение в книге Читать дальше 28 марта 2026
Netflix снова выпустил хит: поклонники нуарных детективов уже поставили 100% «Детективу Холе» Netflix снова выпустил хит: поклонники нуарных детективов уже поставили 100% «Детективу Холе» Читать дальше 28 марта 2026
Премьера «Потёмкина» с Колесниковым удивила зрителей с первых минут: «Кажется, ляпов будет много» Премьера «Потёмкина» с Колесниковым удивила зрителей с первых минут: «Кажется, ляпов будет много» Читать дальше 28 марта 2026
