Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему «День сурка» — вовсе не комедия, а притча? Истинный смысл понимают только взрослые

Почему «День сурка» — вовсе не комедия, а притча? Истинный смысл понимают только взрослые

12 января 2026 09:54
Кадр из фильма «День сурка»

Оказывается, это вовсе не история о времени.

Когда-то «День сурка» казался уютной сказкой: ну попал человек в петлю, ну подурачился — а потом всё закончилось хорошо. Но с возрастом фильм меняется. Оказывается, это вовсе не история о времени. Это история о человеке, который был глух к жизни.

Фил Коннорс — типичный циник с микрофоном: презирает коллег, ненавидит провинцию и, по правде, сам себя. А потом его затягивает в ловушку одного и того же дня. Без объяснений, без правил. Как будто сама жизнь ставит его на паузу и говорит: «Ты не выйдешь отсюда, пока не поймёшь».

Сперва он веселится. Потом злится. Потом ломается. А потом учится: играть на пианино, запоминать имена, спасать бездомных, вырезать сердца изо льда — не для шоу, а потому что хочется. Он становится человеком, которого хочется любить — и именно тогда петля исчезает.

Кадр из фильма «День сурка»

Финал простой и глубокий: петля рвётся не тогда, когда он всё понял, а когда он изменился. Когда перестал притворяться и стал жить для других. «Я думаю, я бог. Не тот Бог, а просто бог», — говорит Фил. Это не про всемогущество. Это про то, что у каждого из нас есть шанс стать лучше — если хватит мужества просыпаться с этой песней каждое утро и делать шаг.

И это не про магию, а про путь. Вечный, утомительный, но настоящий. «День сурка» заканчивается тогда, когда ты сам выбираешь — быть лучше. Слушать. Чувствовать. Жить не ради себя одного. Только взрослые понимают: петля — это не про время. Это про нас.

анее мы писали: 9 турдизи, чтобы вы не скучали по любимым героям.

Фото: Кадр из фильма «День сурка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Гадали, почему Т‑800 стал таким добрым в «Терминаторе 2»? Мы узнали, что вырезал из фильма Джеймс Кэмерон Гадали, почему Т‑800 стал таким добрым в «Терминаторе 2»? Мы узнали, что вырезал из фильма Джеймс Кэмерон Читать дальше 13 января 2026
Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа Гильермо дель Торо изменил даже финал: 5 самых больших отличий нового «Франкенштейна» от культового романа Читать дальше 11 января 2026
Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал» Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал» Читать дальше 9 января 2026
По книгам Стивена Кинга снято более 400 картин: но только этот фильм вырвал «Оскар»— речь не про «Сияние» По книгам Стивена Кинга снято более 400 картин: но только этот фильм вырвал «Оскар»— речь не про «Сияние» Читать дальше 9 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год «С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год Читать дальше 13 января 2026
Тарантино посмотрел этот шедевр и был потрясен: «Самый великий фильм из когда-либо созданных»: Тарантино посмотрел этот шедевр и был потрясен: «Самый великий фильм из когда-либо созданных»: Читать дальше 13 января 2026
«..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном «..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном Читать дальше 13 января 2026
Узнала, как Мэтт Дэймон похудел для «Одиссеи» Нолана и ахнула: актер весил столько еще в школе Узнала, как Мэтт Дэймон похудел для «Одиссеи» Нолана и ахнула: актер весил столько еще в школе Читать дальше 13 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше