Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне

В четвертом сезоне «Ведьмака» Цири уже не та юная принцесса из Цинтры, что пряталась под крылом ведьмака. Потеряв Геральта, Йеннифэр и дом, она впервые остаётся наедине со своей силой — и со своими страхами. Именно тогда рождается Фалька — имя, которое Цири выбирает сама, словно сбрасывая кожу прошлого.

От принцессы к беглянке

После катастрофы при Аретузе Цири оказывается одна в бесплодной пустыне Корат. Там, измученная жаждой и галлюцинациями, она видит свою семью — мать, бабушку, всех, кто однажды за неё решил, кем ей быть. Их голоса мучают её, но именно в этих видениях Цири впервые слышит зов Фальки — женщины, которая, как и она, восстала против своей судьбы.

Кто такая Фалька

Фалька — древняя правительница, предок Цири, возглавившая кровавое восстание против собственной семьи. В хрониках Контиинента её имя стало символом гнева и разрушения. Но для Цири в пустыне Фалька — не злодейка, а отражение того, что значит быть сильной женщиной в мире, где за силу наказывают.

Когда Фалька говорит ей: «Используй свою ярость», — Цири впервые чувствует, что кто-то видит её не как наследницу, не как «дитя старшей крови», а просто как человека, уставшего от чужих решений.

Почему она выбирает это имя

Когда в финале 3 сезона Цири попадает к шайке «Крыс», она убивает впервые. Это становится моментом точки невозврата — она понимает, что путь назад к Геральту или Йен уже закрыт. На вопрос «Как тебя зовут?» она отвечает: «Фалька».

Это не просто псевдоним — это защита. Новая маска, за которой Цири прячет боль, вину и страх. Фалька — её способ сказать миру:

«Я больше не принцесса и не ведьмачья ученица. Я сама по себе».

Четвёртый сезон продолжает этот путь тьмы. Фалька — не враг, а часть Цири, тень, с которой ей предстоит примириться. И, возможно, именно через это имя она наконец поймёт, кем быть — человеком, ведьмачкой или кем-то посередине.

