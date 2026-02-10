Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Черкасов в «Мосгазе» постоянно ходит в шляпе: шутка Смолякова про Богарта полностью изменила персонажа

Почему Черкасов в «Мосгазе» постоянно ходит в шляпе: шутка Смолякова про Богарта полностью изменила персонажа

10 февраля 2026 09:25
Кадр из сериала «Мосгаз»

Одна деталь, сделавшая образ культовым.

В советских детективах детали часто работают на образ не меньше, чем реплики. Зритель считывает характер по походке, взгляду, одежде. У майора Черкасова из цикла «Мосгаз» такой деталью стала шляпа.

Со временем она превратилась в часть профессии и характера героя, хотя изначально не была прописана в сценарии.

Образ Черкасова собирали как образ следователя старой школы: спокойствие, наблюдательность, умение держать дистанцию. Шляпа неожиданно помогла подчеркнуть именно это. Она добавила герою собранности и некоторой закрытости, что для экранного сыщика только в плюс.

Возникали и ассоциации с классическими нуарными детективами, где головной убор часто становился элементом интриги.

Кадр из сериала «Мосгаз»

Андрей Смоляков в документальном проекте Первого канала «30 лет вместе» рассказывал, что все началось почти с шутки. В разговоре с художником по костюмам он вспомнил Хамфри Богарта и его фирменный стиль. Костюмер предложила примерить несколько вариантов. Один из них «сел» сразу. По словам группы, в кадре появился уже не просто актер, а готовый персонаж.

В следующих сезонах шляпы менялись. Подбирали фасоны под время действия, погоду, фактуру костюмов. Зритель этого почти не замечал, потому что образ оставался цельным. Аксессуар не спорил с героем, а работал на него.

В итоге шляпа стала визуальным знаком Черкасова. Не символом моды, а продолжением характера. Иногда именно такие случайные находки и делают сериал узнаваемым на годы.

Фото: Кадр из сериала «Мосгаз»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят «Сравнения будут»: в новом сезоне «Фишера» Петров заменил Янковского и уже готов, что Бокова ему припомнят Читать дальше 11 февраля 2026
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне Читать дальше 10 февраля 2026
«Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения «Нужно наказать зло»: 3 сезон «Фишера» удивит появлением звезды «Как приручить лису» и новым уровнем напряжения Читать дальше 10 февраля 2026
Каждый год говорят о закрытии, а сериал живёт дальше: создатели «Маши и Медведя» проговорились, сколько серий еще снимут Каждый год говорят о закрытии, а сериал живёт дальше: создатели «Маши и Медведя» проговорились, сколько серий еще снимут Читать дальше 10 февраля 2026
Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Сюжет как под копирку: фанаты сравнили 8 сезон «По законам военного времени» с «Невским» и «Первым отделом» Читать дальше 9 февраля 2026
«Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал «Дети перемен» 2 сезон: сколько серий осталось и на какую дату поставили финал Читать дальше 9 февраля 2026
Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Сам Черкасов не распутал бы эти дела: 3 сериала для тех, кто уже устал от «Мосгаза» Читать дальше 9 февраля 2026
Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Обнаружила главную ошибку НТВ: почему многие зрительницы терпеть не могут «Невский» Читать дальше 9 февраля 2026
Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе, на сцену выходят они: 3 крутых российских детектива, которые вы могли пропустить Пока «Невский» и «Первый отдел» на паузе, на сцену выходят они: 3 крутых российских детектива, которые вы могли пропустить Читать дальше 7 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше