Почему Челищев делал вид, что не знает Адвоката, а похоронка опередила Званцева: две главные нестыковки в «Бандитском Петербурге»

8 сентября 2025 09:25
Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Фанаты спорят до сих пор.

«Бандитский Петербург» — сериал, который пересматривают десятки раз, и каждый раз он дарит новые открытия. Но чем внимательнее следишь за историей Адвоката, тем больше замечаешь странностей.

Особенно в том, что касается биографии Олега Званцева. Фанаты до сих пор спорят о двух моментах, которые выглядят совсем неправдоподобно.

Почему Челищев «не знал» Адвоката

Сергей Челищев, следователь прокуратуры, тесно работает с ОРБ и дружит со Стёпой Марковым. Адвокат — один из самых заметных авторитетов города, не скрывается, живёт открыто и «в законе».

Но нам показывают, что Челищев будто впервые узнаёт, кто он такой, и даже не видел его фото. Это выглядит странно: человек с такими связями просто не мог не знать Адвоката лично или хотя бы по делу. Эта сюжетная нестыковка пришла прямо из книги Константинова, но в сериале она бросается в глаза ещё сильнее.

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

«Похоронка» быстрее человека

Вторая странность — история с похоронкой. В сериале нам сообщают, что в Ленинград уже пришло извещение о смерти младшего сержанта Званцева, а сам Олег добирается домой гораздо позже. Настолько позже, что его бабушка успевает постареть, заболеть, умереть, квартиру занимают другие люди. Но если верить сюжету, Олег ехал всё это время прямиком из Афганистана — что выглядит абсолютно невероятно.

«В Афганистане бывало, что дембеля не сразу отправляли домой — если не было смены, они задерживались в части и на два, и на три месяца после приказа. А если ещё и было ранение, то и поболее. В случае с Олегом Званцевым вполне могло случиться, что он задержался на несколько месяцев в армии, а похоронка дошла раньше него в Ленинград. Бывало и такое, слава богу, редко», — пишут в комментариях зрители.

В книге у этой сцены был другой подтекст: Званцева тяжело контузило на переходе между Баграмом и Кабулом, потом он слёг с жёлтухой, провёл месяц в госпитале, и только поэтому похоронка пришла раньше. В сериале же этот важный эпизод просто убрали, и из-за этого хронология выглядит как грубый сценарный сбой, пишет автор Дзен-канала «Горожанин о кино».

Фанаты сериала до сих пор обсуждают эти нестыковки и спорят, что хотел показать режиссёр. Но одно ясно точно: даже с такими промахами «Бандитский Петербург» остаётся культовым сериалом, который пересматривают снова и снова.

Писали также: «Бандитский Петербург» и алюминиевые миллионы: сколько на самом деле мог заработать Челищев и почему в фильме сильно наврали.

Фото: Кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
