Почему Балрог выбрал своим домом именно Морию? Даже Гэндальф в «Братстве кольца» не знал, что именно там скрывается

Когда Гэндальф повёл Братство через горы, он уже знал: под вершинами Карадраса скрыто нечто древнее и опасное. Но даже он не догадывался, что в глубинах Мории спит существо, возрастом превосходящее не только гномов, но и сами горы. Балрог из Мории — это не просто монстр, а живой реликт Первой Эпохи, беглец из мира богов и демонов.

Последний из слуг Моргота

Балроги были духами майар — теми же, кем был и Гэндальф, только падшими. Они служили Морготу, первому Тёмному Властелину, ещё до появления Саурона.

После Великой войны, когда Моргот был низвергнут Валарами в Бездну, часть его воинства рассеялась по Средиземью. Саурон затаился, орки расползлись по горам, а один из балрогов ушёл в самое сердце земли — туда, где не достанет свет.

Он не искал власти или битвы — он спасался. Для бывшего демона войны глубины подземных туннелей стали убежищем, где можно затаиться на века. И он заснул, как зверь, пережидающий зиму, пока шум кирок гномов не нарушил его покой.

Гномы разбудили древнее зло

Когда Дурин Бессмертный основал Морию, она ещё не таила угрозы. Гномы веками добывали мифрил, расширяя чертоги, пока в один момент не «копнули слишком глубоко». Так Балрог, скрывавшийся со времён Первой Эпохи, очнулся от сна — это можно увидеть в сериале «Кольца власти».

Для гномов он стал воплощением ужаса, который они не могли ни победить, ни изгнать. Его прозвали Погибелью Дурина — и с того дня Мория опустела.

Почему именно Мория

Фактически Балрог не выбирал Морию сознательно. Он спрятался в древних пещерах, образовавшихся задолго до того, как гномы начали строить своё царство. Когда Моргот пал, эти безымянные туннели были идеальным местом, чтобы исчезнуть из мира, где Валары искали остатки зла.

Но время делает всё своим. Мория выросла над ним, а потом сама стала его тюрьмой и домом.

Балрог — не хозяин Мории, а её проклятие. Он не строил её и не стремился властвовать, просто оказался тем, кто пережил эпохи, чтобы однажды стать напоминанием: в глубинах мира ещё живут тени древних богов, и иногда лучше не тревожить то, что спит.

