Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн из «Заклятия» так похожи — это не совпадение

Почему Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн из «Заклятия» так похожи — это не совпадение

27 октября 2025 08:27
«Заклятие»

Две женщины, один дар — и кое-что ещё, о чём догадывались фанаты.

Во вселенной хорроров Джеймса Вана всё связано: демоны переходят из фильма в фильм, артефакты из «Заклятия» появляются в «Анабель», а судьбы героинь пересекаются через десятилетия.

Но самая загадочная связь — между сестрой Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн Уоррен из «Заклятия». Сначала зрители видели только внешнее сходство, но позже оказалось, что это не просто совпадение.

Айрин из «Проклятия монахини»

Общие черты

Айрин и Лоррейн действительно похожи не только внешне: обе обладают даром видеть то, что скрыто от других, обе связаны с церковью и противостоят силам зла. И это не случайность.

Их сыграли родные сёстры — Вера и Таисса Фармига. Таисса воплотила молодую монахиню Айрин, а Вера — уже зрелую медиум Лоррейн.

Продюсеры позже признались, что именно эта связь вдохновила идею об их возможном родстве в рамках вселенной.

Намёки внутри фильмов

Фанаты впервые заподозрили связь, когда в «Заклятии» мелькнул паспорт Лоррейн: место рождения — Бриджпорт, Коннектикут.

В том же городе родилась Айрин, что выглядело слишком точным совпадением. Позже режиссёр Майкл Чавес подтвердил в интервью Collider, что намёк был сделан намеренно — героини действительно связаны, хотя детали родословной не раскрываются.

«Проклятие монахини 2»: подтверждение родства

Во второй части «Проклятия монахини» Айрин узнаёт, что она потомок Святой Люси — женщины, чья сила передаётся через поколения.

В одном из видений она видит Лоррейн, и этот эпизод окончательно закрепил связь между ними: Айрин и Лоррейн принадлежат одной крови, пусть и через века.

Таким образом, «Проклятие монахини» стало своеобразной предысторией «Заклятия» — духовной и буквальной.

Также прочитайте: «Хоть тело Гаррати и стало победителем, душа его умерла»: что скрывает концовка «Долгой прогулки» и как ее трактуют поклонники

Фото: Кадры из фильмов «Заклятие», «Проклятие монахини»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года Читать дальше 28 октября 2025
«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса» «Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса» Читать дальше 27 октября 2025
«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы «Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы Читать дальше 27 октября 2025
Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября Сербия вместо Шервуда, грязь вместо глянца: расписание нового «Робина Гуда» со звездой «Властелина колец» — старт 2 ноября Читать дальше 27 октября 2025
Знаете, кто озвучил Финника в новом мульте? Подсказка — этот голос звучал в «Трех котах», «Иване Царевиче» и «Как приручить дракона» Знаете, кто озвучил Финника в новом мульте? Подсказка — этот голос звучал в «Трех котах», «Иване Царевиче» и «Как приручить дракона» Читать дальше 27 октября 2025
«Лучше умру»: перед премьерой «Франкенштейна» на Netflix Гильермо дель Торо объяснил, почему он против ИИ в фильмах «Лучше умру»: перед премьерой «Франкенштейна» на Netflix Гильермо дель Торо объяснил, почему он против ИИ в фильмах Читать дальше 27 октября 2025
Подлинная история Салазара Слизерина: кем был основатель Хогвартса на самом деле, и почему он создал Тайную комнату Подлинная история Салазара Слизерина: кем был основатель Хогвартса на самом деле, и почему он создал Тайную комнату Читать дальше 27 октября 2025
Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Михалков впервые объяснил, что за «Б. Тосья» в титрах его фильма «12»: зря журналисты искали французский след Читать дальше 27 октября 2025
До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях Читать дальше 27 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше