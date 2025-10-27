Почему Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн из «Заклятия» так похожи — это не совпадение

Две женщины, один дар — и кое-что ещё, о чём догадывались фанаты.

Во вселенной хорроров Джеймса Вана всё связано: демоны переходят из фильма в фильм, артефакты из «Заклятия» появляются в «Анабель», а судьбы героинь пересекаются через десятилетия.

Но самая загадочная связь — между сестрой Айрин из «Проклятия монахини» и Лоррейн Уоррен из «Заклятия». Сначала зрители видели только внешнее сходство, но позже оказалось, что это не просто совпадение.

Общие черты

Айрин и Лоррейн действительно похожи не только внешне: обе обладают даром видеть то, что скрыто от других, обе связаны с церковью и противостоят силам зла. И это не случайность.

Их сыграли родные сёстры — Вера и Таисса Фармига. Таисса воплотила молодую монахиню Айрин, а Вера — уже зрелую медиум Лоррейн.

Продюсеры позже признались, что именно эта связь вдохновила идею об их возможном родстве в рамках вселенной.

Намёки внутри фильмов

Фанаты впервые заподозрили связь, когда в «Заклятии» мелькнул паспорт Лоррейн: место рождения — Бриджпорт, Коннектикут.

В том же городе родилась Айрин, что выглядело слишком точным совпадением. Позже режиссёр Майкл Чавес подтвердил в интервью Collider, что намёк был сделан намеренно — героини действительно связаны, хотя детали родословной не раскрываются.

«Проклятие монахини 2»: подтверждение родства

Во второй части «Проклятия монахини» Айрин узнаёт, что она потомок Святой Люси — женщины, чья сила передаётся через поколения.

В одном из видений она видит Лоррейн, и этот эпизод окончательно закрепил связь между ними: Айрин и Лоррейн принадлежат одной крови, пусть и через века.

Таким образом, «Проклятие монахини» стало своеобразной предысторией «Заклятия» — духовной и буквальной.

Также прочитайте: «Хоть тело Гаррати и стало победителем, душа его умерла»: что скрывает концовка «Долгой прогулки» и как ее трактуют поклонники