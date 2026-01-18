Меню
Киноафиша Статьи Почему Арагорна в сцене с троллем снимали только сбоку: Питер Джексон раскрыл этот секрет спустя 25 лет

Почему Арагорна в сцене с троллем снимали только сбоку: Питер Джексон раскрыл этот секрет спустя 25 лет

18 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

У режиссера не осталось иного выбора.  

Совсем скоро трилогия «Властелина колец» снова стартует в кино в честь 25-летия выхода серии. И накануне этого события создатели франшизы делятся все более интригующими подробностями создания лент.

Так, например, Питер Джексон наконец объяснил, почему в сцене с троллем в «Братстве Кольца» Арагорн показан исключительно боком.

Арагорн в «Братстве кольца»

Работа над культовой сценой в шахтах Мории едва не сорвалась из-за непредвиденного происшествия. Как вспоминает Питер Джексон, съёмки всей трилогии шли в хаотичном, «перемешанном» графике, и в один из таких дней на площадку должен был как всегда выйти Вигго Мортенсен.

Однако актёр появился в павильоне с серьёзной травмой лица. Накануне, отдыхая с коллегами, исполнявшими роли хоббитов, Мортенсен увлёкся сёрфингом. Неудачный манёвр привёл к тому, что доска ударила по его лицу.

«Снимать его анфас не представлялось возможным, глаз заплыл полностью», — пояснил режиссёр.

Команде пришлось мгновенно импровизировать. В итоге в кульминационный момент противостояния с пещерным троллем зрители видят Арагорна только в профиль.

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

Прокат «Властелина колец»

Легендарная кинотрилогия вновь покоряет американские кинотеатры. Ограниченный повторный прокат, разделённый на два этапа в этом январе, вызвал настоящий ажиотаж среди поклонников.

По данным организаторов, предварительные продажи билетов достигли беспрецедентного уровня, установив новый рекорд для франшизы. Уже приобретено свыше 400 тысяч билетов, а предварительные кассовые сборы в США превысили отметку в 5 миллионов долларов.

Что касается возможности подобного возвращения трилогии на экраны России и стран СНГ, официальных заявлений на данный момент не поступало.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из фильма «Властелин Колец: Братство Кольца» (2001)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
