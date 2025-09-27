Почему Арагорн просто не уничтожил орков с помощью армии мертвецов? У этого ляпа есть разумное объяснение

Не все так просто, как казалось зрителям.

Во «Властелине колец» сцена, где Арагорн призывает Армию мёртвых, стала одним из самых впечатляющих эпизодов саги. Призрачные воины из Дунхарроу переломили ход войны, позволив освободить Гондор и подготовить почву для решающей битвы.

Но у многих зрителей и читателей возникает вопрос: почему Арагорн, имея под рукой войско, которому не страшны ни голод, ни усталость, не отправил их на штурм Мордора?

Кто такие мертвецы из Дунхарроу

Эти призраки — потомки людей Белых гор, некогда поклявшихся Исилдуру выступить против Саурона. Когда пришло время сдержать слово, они струсили и спрятались.

За клятвопреступничество их души были прокляты и обречены скитаться до тех пор, пока они не выполнят обещание. Арагорн, как наследник Исилдура, оказался единственным, кто мог освободить их, если они вновь примут бой.

Зачем они были нужны Арагорну

В книгах Толкина армия призраков не билась с орками у стен Минас-Тирита, как в фильме Питера Джексона. Вместо этого они разгромили корсаров Умбара в Пеларгире, вселив в врагов такой ужас, что те сами бросались в воду и тонули. Иными словами, их сила заключалась не в реальных ударах, а в психологическом воздействии.

Почему призраков нельзя было вести на Саурона

Орки, в отличие от людей, не дрогнули бы перед мертвецаими. Их страх перед Сауроном был куда сильнее любого ужаса.

Более того, Саурон как искусный некромант мог бы подчинить призраков себе. В таком случае Армия мёртвых обернулась бы против Гондора, и тогда битва была бы проиграна ещё до начала.

Решение Арагорна

Понимая риск, Арагорн отпустил Армию мёртвых сразу после того, как они выполнили клятву. Его сила была не в армии призраков, а в вере людей, готовых последовать за ним.

И это решение оказалось правильным: именно живые армии Рохана и Гондора, а также смелость Фродо и Сэма в сердце Мордора привели к окончательной победе над Сауроном.

