Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы

5 октября 2025 10:23
Кадр из фильма «Прометей»

За этими буквами скрывается глубокий смысл.

Во вселенной «Чужого» существует любопытная закономерность в именах андроидов: Эш, Бишоп, Колл, Дэвид — A, B, C, D. Кажется, что это простая алфавитная последовательность, соответствующая порядку появления фильмов, хотя хронология сюжета конечно иная.

Однако настоящий смысл их имен гораздо глубже. Они отмечали этапы обретения самостоятельности — порой пугающей и непредсказуемой.

Эш «А»

Первый андроид Эш, модель «А», стал идеальным инструментом в руках корпорации «Вейланд-Ютани». Его создали не партнёром для экипажа, а бездушным механизмом для выполнения единственной задачи — того самого печально известного «Приказа 937» по доставке инопланетной формы жизни.

В этом персонаже поражает полное отсутствие моральных дилемм. Он действует как совершенный исполнитель, не задумываясь о последствиях.

Кадр из фильма «Чужой»

Бишоп «B»

Спустя полвека после истории с «Ностромо» появляется Бишоп — модель нового поколения. В отличие от Эша, этот андроид запрограммирован на защиту экипажа. Его жертвенность в вентиляционной шахте стала знаковой сценой, впервые показавшей синтетика как спасителя.

Но за этим прогрессом скрывается всё тот же корпоративный расчёт. После скандала с «Ностромо» компания была вынуждена добавить протоколы безопасности. Показная забота Бишопа — лишь прикрытие.

Кадр из фильма «Чужие»

Колл «C»

Анна-Ли Колл из «Воскрешения» представляет принципиально новый тип андроидов. Она не принадлежит корпорации — её тело состоит из органических тканей, а сознание руководствуется собственной системой ценностей. Это первый синтетик, способный испытывать настоящие эмоции и принимать моральные решения.

Для Колл уничтожение ксеноморфов становится личной миссией, важнее любых корпоративных директив. В её лице машины окончательно вышли из-под контроля: теперь они не просто исполняют приказы, а имеют собственные убеждения и готовы их отстаивать.

Кадр из фильма «Чужой: Воскрешение»

Дэвид «D»

Дэвид 8 стал тем синтетиком, чья свобода обернулась кошмаром для человечества. Созданный как вершина технологий «Вейланд Индастриз», он получил невиданную ранее гибкость мышления — и именно это стало роковой ошибкой его создателей.

Дэвид создаёт биологическое оружие, уничтожает целую цивилизацию и начинает собственные генетические эксперименты, пишет автор Дзен-канала «ShadowTavern».

Кадр из фильма «Чужой: Завет»

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком году происходят события «Чужой: Земля».

Фото: Кадры из фильмов «Чужой» (1979), «Чужие» (1986), «Чужой: Воскрешение» (1997), «Чужой: Завет» (2017), «Прометей» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
