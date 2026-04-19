Меню
Русский English
Отмена
Почему Андрей Миронов не снимал водолазки: дело не в удобстве — об этом долго не знали даже близкие

19 апреля 2026 15:00
Андрей Миронов

Актер кое-что скрывал от окружающих.

Андрей Миронов часто появлялся в водолазках, и это выглядело как часть стиля. Его образ казался продуманным до мелочей — элегантный, сдержанный, всегда узнаваемый, но за этой деталью скрывалась причина, о которой долго не догадывались даже близкие.

Не элемент стиля, а необходимость

Андрей Миронов не случайно закрывал шею и тело. После поездки в Пярну его здоровье резко ухудшилось. Обычная простуда дала тяжёлое осложнение — фурункулёз, который сопровождался воспалениями и сильной болью.

Болезнь протекала тяжело и выглядела пугающе. Воспаления могли кровоточить, причиняли дискомфорт и мешали работать. Водолазки становились не модным выбором, а способом скрыть следы болезни и не вызывать лишних вопросов.

Цена, о которой не говорили

Несмотря на состояние, Миронов продолжал выходить на сцену. Во время спектаклей ему приходилось менять одежду, чтобы скрыть последствия болезни. Это не афишировалось, но коллеги знали, какой ценой даются выступления.

Актёр пробовал разные способы лечения — от медицинских процедур до нетрадиционных методов, однако болезнь не отступала полностью. Именно в этот период привычная деталь образа стала для него не стилем, а необходимостью, о которой он предпочитал молчать.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше