Почему американцы плакали, посмотрев советского «Тома Сойера»: откровения на IMDb поражают

В Сети нашли главное отличие этой экранизации от голливудских версий.

В советскую эпоху кино предлагало юным зрителям множество приключенческих картин. Создатели обращались не только к отечественной литературе, но и к мировой классике.

В начале 1980-х состоялся показ ленты «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Картина Станислава Говорухина сразу завоевала любовь детской аудитории, а юные актёры превратились в кумиров поколения.

Съемки фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

Юные исполнители главных ролей оказались в кино благодаря счастливому случаю. Фёдора Стукова случайно заметила на московской улице ассистентка режиссёра, пригласившая мальчика на пробы.

Владимира Галкина привела на кинопробы бабушка, хотя семья будущего актёра была категорически против его участия в съёмках.

За время работы над картиной между юными актёрами установились прекрасные дружеские отношения. Их озорная натура проявлялась и за кадром — мальчики периодически сбегали со съёмочной площадки, а однажды едва не утонули.

Однако именно эта «хулиганская энергетика» помогла обоим артистам создать убедительные образы героев, передав их жажду приключений.

Отзывы американцев

Картина обрела популярность не только в советском прокате, но и за рубежом. Даже современные зрители находят возможность познакомиться с этой классикой детского кино.

Американцы оценивают ленту как одну из наиболее точных и атмосферных экранизаций произведения Марка Твена. Некоторые даже не могут скрыть естественных эмоций.

«Хотя книга является нашей классикой с культовым статусом, лучшая экранизация снята в СССР», «Сложно сказать, чем именно этот фильм лучше голливудских версий этой знаменитой сказки. Полагаю, самое главное — дети ведут себя как дети, а не как кинозвёзды, пытающиеся казаться "миленькими"», «Фильм не только шаг за шагом следует книге, он ещё и очень смешной, и увлекательный. Вся моя семья смеялась до слёз!», — пишут комментаторы на IMDb.

Ранее портал «Киноафиша» писал, куда пропал Стуков, сыгравший Тома Сойера.