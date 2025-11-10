Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Почему американцы плакали, посмотрев советского «Тома Сойера»: откровения на IMDb поражают

Почему американцы плакали, посмотрев советского «Тома Сойера»: откровения на IMDb поражают

10 ноября 2025 09:26
Кадр из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

В Сети нашли главное отличие этой экранизации от голливудских версий.

В советскую эпоху кино предлагало юным зрителям множество приключенческих картин. Создатели обращались не только к отечественной литературе, но и к мировой классике.

В начале 1980-х состоялся показ ленты «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Картина Станислава Говорухина сразу завоевала любовь детской аудитории, а юные актёры превратились в кумиров поколения.

Съемки фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

Юные исполнители главных ролей оказались в кино благодаря счастливому случаю. Фёдора Стукова случайно заметила на московской улице ассистентка режиссёра, пригласившая мальчика на пробы.

Владимира Галкина привела на кинопробы бабушка, хотя семья будущего актёра была категорически против его участия в съёмках.

За время работы над картиной между юными актёрами установились прекрасные дружеские отношения. Их озорная натура проявлялась и за кадром — мальчики периодически сбегали со съёмочной площадки, а однажды едва не утонули.

Однако именно эта «хулиганская энергетика» помогла обоим артистам создать убедительные образы героев, передав их жажду приключений.

Кадр из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»

Отзывы американцев

Картина обрела популярность не только в советском прокате, но и за рубежом. Даже современные зрители находят возможность познакомиться с этой классикой детского кино.

Американцы оценивают ленту как одну из наиболее точных и атмосферных экранизаций произведения Марка Твена. Некоторые даже не могут скрыть естественных эмоций.

«Хотя книга является нашей классикой с культовым статусом, лучшая экранизация снята в СССР», «Сложно сказать, чем именно этот фильм лучше голливудских версий этой знаменитой сказки. Полагаю, самое главное — дети ведут себя как дети, а не как кинозвёзды, пытающиеся казаться "миленькими"», «Фильм не только шаг за шагом следует книге, он ещё и очень смешной, и увлекательный. Вся моя семья смеялась до слёз!», — пишут комментаторы на IMDb.

Ранее портал «Киноафиша» писал, куда пропал Стуков, сыгравший Тома Сойера.

Фото: Кадры из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1982)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Андрей Миронов снялся в 67 картинах, но обожал только одну: зрители категорически не согласны — «страшный и гадкий» герой Андрей Миронов снялся в 67 картинах, но обожал только одну: зрители категорически не согласны — «страшный и гадкий» герой Читать дальше 10 ноября 2025
«Как 36?!»: а ведь на самом деле Алиса Фрейндлих была старше мымры из «Служебного романа» «Как 36?!»: а ведь на самом деле Алиса Фрейндлих была старше мымры из «Служебного романа» Читать дальше 9 ноября 2025
Вымышленный, но реальный: где на карте прячется город Алибакан из «Джентльменов удачи» Вымышленный, но реальный: где на карте прячется город Алибакан из «Джентльменов удачи» Читать дальше 11 ноября 2025
«Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом «Если бы "Зачарованные" связались с криминалом»: от нового сериала «Химкинские ведьмы» ничего не ждали, а он уже оказался хитом Читать дальше 11 ноября 2025
«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах «А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах Читать дальше 11 ноября 2025
Почему «Дом Дракона» — это анти-«Игра престолов»: в чем разница двух «киногигантов» и кто играет по-настоящему Почему «Дом Дракона» — это анти-«Игра престолов»: в чем разница двух «киногигантов» и кто играет по-настоящему Читать дальше 11 ноября 2025
«Компот бесит! Прибить хочется. И эта картавая»: честный отзыв мамочки на мульт «Три кота» «Компот бесит! Прибить хочется. И эта картавая»: честный отзыв мамочки на мульт «Три кота» Читать дальше 10 ноября 2025
«Есть моменты, которые лучше промотать»: зрители до сих пор не могут отойти от 2 сезона «Лихих» — все, вроде, круто, но есть оно «но» «Есть моменты, которые лучше промотать»: зрители до сих пор не могут отойти от 2 сезона «Лихих» — все, вроде, круто, но есть оно «но» Читать дальше 9 ноября 2025
В СССР уже был свой «Брат» — снял его Никита Михалков в 1974 году: главному герою тоже было тесно в обществе и везде он был чужим В СССР уже был свой «Брат» — снял его Никита Михалков в 1974 году: главному герою тоже было тесно в обществе и везде он был чужим Читать дальше 9 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше