Почему американцы берут табуретку в туалет: в России об этом почти никто не задумывается, а зря — дело полезное

19 апреля 2026 13:00
Это 100% лучше, чем просто сидеть в телефоне и листать рилсы.

Американцы давно перестали воспринимать поход в туалет как бытовую мелочь. За простой привычкой там стоит вполне конкретная идея, о которой в России почти не задумываются. Выглядит она неожиданно: вместо смартфона многие берут с собой обычную табуретку, но зачем? Объясняем.

Зачем в ванной появляется табуретка

Речь не о странной привычке, а о попытке изменить положение тела. В США популярна теория, что привычная «сидячая» поза на унитазе неестественна для организма. Она появилась сравнительно недавно, вместе с комфортом, но не учитывает физиологию.

В естественных условиях человек принимает более согнутое положение, близкое к приседанию. В таком состоянии, как считают сторонники метода, кишечник работает иначе — без лишнего напряжения. Именно это объяснение и лежит в основе новой привычки.

Простое решение старой проблемы

Чтобы повторить «естественную» позу, американцы используют невысокую подставку или табуретку. Она поднимает ноги и меняет угол тела, приближая его к положению, которое было нормой до появления современных туалетов.

Идея быстро распространилась не только как бытовой лайфхак, но и как часть заботы о здоровье. Многие отмечают, что такой способ делает процесс более комфортным. В итоге табуретка в ванной перестала выглядеть странно и стала ещё одним примером того, как старые привычки возвращаются в новой форме.

Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
