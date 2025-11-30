Почему 99% зрителей уверены, что второй части «Хищника: Планеты смерти» не избежать: сборы уже переплюнули 160 млн, а рейтинг на «томатах» 95%

Зрители ждали, что новый «Хищник» станет лишь ещё одним витком старой франшизы. Но когда «Планета смерти» неожиданно перепрыгнула кассовый потолок серии и почти догнала легендарный «Чужой против Хищника», разговоры о продолжении стали звучать не как мечта фанатов, а как реальный сценарный маршрут.

Студия пока молчит, но цифры говорят громче: 162 млн долларов при бюджете 105 — слишком соблазнительный показатель, чтобы поставить точку.

Рекорды, которых никто не ждал

Картина вышла 7 ноября и очень быстро обошла «Хищника» 2018 года, установив рекорд по сборам в основной линейке фильмов. До абсолютного лидера — кроссовера 2004 года — рукой подать, разница всего 10 млн.

Критики настроены тепло: 85% на Rotten Tomatoes, зрители — почти единогласно «за», 95%. IMDb даёт 7,6, «Кинопоиск» — 7,5. Даже если сборы не дотянут до идеальной окупаемости в 200+, проект уже звучит громче, чем многие ожидали.

Трахтенберг не отпускает яутжа

«Планета смерти» — третий проект режиссёра во вселенной после «Добычи» и мультфильма «Убийца убийц». Трахтенберг прямо говорит: продолжение он снял бы с удовольствием, идей много, мир позволяет развернуться шире. Яутжа Дек и синтетик Тия вполне могут вернуться — персонажи явно создавались не на один сезон охоты.

И да — кроссовер снова на горизонте

В интервью The Direct прозвучало ещё интереснее: Федерико Альварес, автор «Чужой: Ромул», не против объединить вселенные снова. Трахтенберг не отверг идею, но попросил времени — торопиться не хочет, иначе всё может закончиться очередным «Реквиэмом», пишет Soyuz.

Пока «Планета смерти» только разгоняется в прокате, главный вопрос висит в воздухе: рискнут ли студии соединить два самых культовых монстра снова? Если да — охота начнётся заново.

