«Побег из Шоушенка» солгал нам всем: тайна преступления Реда, о которой Фрэнк Дарабонт решил умолчать в кино

11 октября 2025 16:40
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Это сильно изменило фильм и его восприятие.

В легендарном фильме «Побег из Шоушенка» много недосказанностей, и именно в них прячется сила этой истории. Мы знаем, за что сидит Энди Дюфрейн, но почти ничего — о Рэде, которого сыграл Морган Фриман.

Он — рассказчик, философ, человек с достоинством, но его преступление остаётся за кадром. Не случайно: режиссёр Фрэнк Дарабонт сознательно убрал правду, известную из книги Стивена Кинга, чтобы сделать героя ближе зрителю.

Что скрыли от зрителя

В оригинальной повести всё куда жёстче. Ред — не просто заключённый, а убийца. Он подрезал тормоза в машине своей жены, надеясь получить страховку, но вместе с ней погибли соседка и её ребёнок. Виновность героя там очевидна, раскаяние — тяжёлое и честное.

В фильме Дарабонт стирает этот след. Прошлое Реда остаётся тайной, а его голос — голосом совести всей тюрьмы. Благодаря этому зритель воспринимает его не как преступника, а как мудрого друга, способного к состраданию, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Как Морган Фриман изменил Реда

Изначально Ред у Кинга был ирландцем, и Фриман сомневался, стоит ли соглашаться на роль. Но, прочитав сценарий, сказал: «Я сделаю здесь всё, что угодно. Что они хотят, чтобы я сделал?» — и стал главным украшением фильма.

Его спокойствие и человечность сделали персонажа живым. Позже актёр признался: «Я не думаю, что дело было в страховке. Он просто женился не на той женщине. И это стало последней каплей».

Почему тайна работает

Если бы фильм показал убийство, зрителю пришлось бы выбирать — сочувствовать ли человеку, пролившему кровь. Но Дарабонт оставил место для сомнений. И потому, когда в финале Ред говорит: «Я надеюсь... Я надеюсь», — веришь не в его прошлое, а в то, что даже в тюрьме можно сохранить душу.

Также прочитайте: Семь пуль, номер камеры 237 и Рита Хейворт: тайные метки в «Побеге из Шоушенка», которые никто не замечает

Фото: Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
