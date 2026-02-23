Меню
По судьбам этих советских звезд можно было снять кассовые военные драмы: 4 актера-фронтовика, которые никогда не рассказывали о прошлом

23 февраля 2026 13:00
Кадры из фильмов «Годен к нестроевой» (1968), «Они сражались за Родину» (1975), «Солдаты» (1956), «В бой идут одни "старики"» (1973)

Эти артисты предпочитали не углубляться в воспоминания.

В советском кино было немало актёров, чьи лица знала вся страна, но мало кто догадывался, через какие испытания им пришлось пройти до того, как они оказались на съёмочной площадке. За их плечами оставались тяжёлые военные дороги и настоящие сражения, хотя на экране они блистали совсем в других амплуа.

Зрители видели их комичными и трогательными, смеялись над их репликами и сопереживали их героям, даже не подозревая, что в юности эти артисты держали в руках оружие. Сами звёзды никогда не кичились боевым прошлым и не любили вспоминать о тех годах.

Михаил Пуговкин

Михаил Пуговкин появился на съёмочной площадке впервые ещё до начала войны — его дебют состоялся в картине «Дело Артамоновых» в июне 1941 года. А уже через несколько дней после этого он отправился на фронт, где служил разведчиком в стрелковом полку.

На войне актёр получил тяжёлое ранение, и врачи всерьёз опасались, что ногу придётся ампутировать, но чудом удалось её сохранить. В 1942 году Пуговкина комиссовали, однако военная форма не давала покоя — спустя год он снова оказался в армии, на этот раз в танковом училище. Там его главной задачей стала организация художественной самодеятельности, что в итоге и определило его дальнейшую творческую судьбу.

Михаил Пуговкин в фильме «Годен к нестроевой»

Юрий Никулин

Юрий Никулин оказался в армии совсем молодым, только окончив школу. Он успел пройти через советско-финскую кампанию, а затем и через Великую Отечественную войну. Служба будущего артиста проходила в зенитной батарее под Сестрорецком, пока тяжёлая контузия не заставила перевести его в другое место.

Демобилизовался Никулин лишь в 1946 году и сразу же отправился покорять театральные вузы. Приёмные комиссии одну за другой возвращали ему отказы, и тогда он выбрал необычный путь — поступил в Школу-студию клоунады, где и началась его удивительная творческая биография.

Юрий Никулин в фильме «Они сражались за Родину»

Иннокентий Смоктуновский

Иннокентий Смоктуновский встретил войну совсем подростком — ему едва исполнилось шестнадцать. Отец ушёл на фронт и оставил сына за главного в семье, поэтому будущий артист устроился работать в госпиталь при воинской части, а в свободное время успевал подрабатывать в местном драмтеатре.

В 1943-м его задержали за сбор урожая на общественном поле, и это стало поводом отправить парня рядовым на Курскую дугу. Дальше были тяжёлые бои, плен и отчаянный побег из зимнего леса, где он чудом остался жив. Смоктуновский воевал в партизанском отряде и дошёл до самой Германии, а демобилизовался только в победном 1945-м, пройдя через такие испытания, о которых потом не любил вспоминать.

Иннокентий Смоктуновский в фильме «Солдаты»

Алексей Смирнов

Алексей Смирнов ушёл в армию ещё до Великой Отечественной, в 1940-м, а с первых дней войны оказался на передовой. Он командовал огневым взводом, действовал на самых опасных участках и не раз лично брал в плен вражеских солдат.

Война оставила в его судьбе неизгладимый след — тяжёлая контузия привела к тому, что он не мог иметь детей. Из-за этого актёр принял непростое решение расстаться с невестой, которая ждала его с фронта, и так он больше никогда и не женился.

Алексей Смирнов в фильме «В бой идут одни "старики"»
Фото: Кадры из фильмов «Годен к нестроевой» (1968), «Они сражались за Родину» (1975), «Солдаты» (1956), «В бой идут одни "старики"» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
