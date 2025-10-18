Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану

По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану

18 октября 2025 07:00
Кадр из сериала «Эмили в Париже»

Образы главной героини притягивают внимание и сейчас.  

Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода пятого сезона «Эмили в Париже». Многие зрители признаются, что особая притягательность проекта — в потрясающих костюмах главной героини.

Эти наряды сложно повторить в обычной жизни, хотя отдельные стилистические приемы вполне можно использовать. Но вот наслаждаться экранными образами — настоящее удовольствие.

Мало кто из современных зрителей догадывается, что в советском кино существовал свой прообраз Эмили. Эта героиня вызывала восхищение у всех модниц страны. Её костюмы создавал известный модельер.

Зина в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Настоящей иконой стиля в советском кино стала Зиночка из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Эту роль блестяще исполнила Наталья Селезнева.

Ее персонаж обладал особым шармом и элегантностью. Все наряды для героини создавал знаменитый модельер Вячеслав Зайцев.

Уникальный стиль и яркая харизма Зиночки восхищали зрительниц. Модницы стремились повторить ее образы. В ателье поступали многочисленные заказы на копирование костюмов.

Особенной популярностью пользовалось платье миди с контрастной отделкой. Его расклешенные рукава и оригинальный разрез стали настоящим трендом.

Геометрический принт этого наряда напоминал работы Ива Сен-Лорана. Многослойность и летящий силуэт отсылали к популярному стилю хиппи.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Не менее эффектно смотрелся белый брючный костюм. Такой смелый выбор цвета подчеркивал уверенность героини.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

А короткое платье-рубашка сохранило актуальность до наших дней. Его отложной воротник и прямой крой отражали модные тенденции эпохи. Эти элементы советские женщины часто подсматривали в зарубежных журналах мод.

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Макияж и укладка Зины

Поклонницы копировали не только гардероб героини. Короткая стрижка и выразительный макияж стали отдельными источниками вдохновения. Румянец и утрированно длинные ресницы отражали влияние европейской и американской моды шестидесятых.

Густая завивка добавляла образу узнаваемый советский колорит. Весь этот стиль подчеркивал кукольные черты лица актрисы.

В финале картины Шурик приходит в себя и видит свою настоящую жену. Она предстает в очках и простом костюме в клетку.

Яркая и гламурная Зина остается лишь иллюзией и недостижимой мечтой для большинства зрительниц. Ведь лишь единицы могли позволить себе наряд от самого Зайцева.

Ранее портал «Киноафиша» писал, откуда в гардеробе Калугиной из «Служебного романа» вдруг оказались нарядные платья.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), сериала «Эмили в Париже»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
В Сети выбрали лучший фильм Гайдая: иностранцы с этим мнением не согласны - они поставили 8,4 другому шедевру В Сети выбрали лучший фильм Гайдая: иностранцы с этим мнением не согласны - они поставили 8,4 другому шедевру Читать дальше 18 октября 2025
90 000 000 зрителей так и не дождались сиквела самого кассового фильма в истории СССР – сценарий был готов, но вот что помешало 90 000 000 зрителей так и не дождались сиквела самого кассового фильма в истории СССР – сценарий был готов, но вот что помешало Читать дальше 19 октября 2025
Кровавый след длиною в 30 лет: у самого кошмарного маньяка «Декстера» был реальный прототип – еще жестче и умнее Кровавый след длиною в 30 лет: у самого кошмарного маньяка «Декстера» был реальный прототип – еще жестче и умнее Читать дальше 19 октября 2025
Помните то странное строение на болоте из «Собаки Баскервилей»? Оно существовало взаправду — и до сих пор стоит в Эстонии Помните то странное строение на болоте из «Собаки Баскервилей»? Оно существовало взаправду — и до сих пор стоит в Эстонии Читать дальше 18 октября 2025
Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах Юная журналистка и старая фрау: зачем Лиознова добавила в «17 мгновений весны» двух героинь, которых не было в книгах Читать дальше 17 октября 2025
40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта 40 000 000 зрителей — и ни один не понял, почему бананы зеленые: тайна советского фильма «Старик Хоттабыч» раскрыта Читать дальше 17 октября 2025
Первая серия вышла в 2010 году, но даже в 2025 прощаться рано: «Ходячие мертвецы» еще не скоро закончатся Первая серия вышла в 2010 году, но даже в 2025 прощаться рано: «Ходячие мертвецы» еще не скоро закончатся Читать дальше 17 октября 2025
«Хроники Сары Коннор» показали зверя: бегал 160 км/ч, поднимал 30 тонн и взрывался при смерти — Т-900 стал кошмаром даже для Скайнета «Хроники Сары Коннор» показали зверя: бегал 160 км/ч, поднимал 30 тонн и взрывался при смерти — Т-900 стал кошмаром даже для Скайнета Читать дальше 17 октября 2025
Спустя 6 лет у Джона Лютера будет еще одно дело? Создатель культового сериала оставил намек, который взбудоражил фанатов Спустя 6 лет у Джона Лютера будет еще одно дело? Создатель культового сериала оставил намек, который взбудоражил фанатов Читать дальше 17 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше