По нарядам советской «Эмили в Париже» сходили с ума миллионы: в культовом фильме нашли отсылки к хиппи и Ива Сен-Лорану

Поклонники сериала с нетерпением ждут выхода пятого сезона «Эмили в Париже». Многие зрители признаются, что особая притягательность проекта — в потрясающих костюмах главной героини.

Эти наряды сложно повторить в обычной жизни, хотя отдельные стилистические приемы вполне можно использовать. Но вот наслаждаться экранными образами — настоящее удовольствие.

Мало кто из современных зрителей догадывается, что в советском кино существовал свой прообраз Эмили. Эта героиня вызывала восхищение у всех модниц страны. Её костюмы создавал известный модельер.

Зина в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»

Настоящей иконой стиля в советском кино стала Зиночка из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Эту роль блестяще исполнила Наталья Селезнева.

Ее персонаж обладал особым шармом и элегантностью. Все наряды для героини создавал знаменитый модельер Вячеслав Зайцев.

Уникальный стиль и яркая харизма Зиночки восхищали зрительниц. Модницы стремились повторить ее образы. В ателье поступали многочисленные заказы на копирование костюмов.

Особенной популярностью пользовалось платье миди с контрастной отделкой. Его расклешенные рукава и оригинальный разрез стали настоящим трендом.

Геометрический принт этого наряда напоминал работы Ива Сен-Лорана. Многослойность и летящий силуэт отсылали к популярному стилю хиппи.

Не менее эффектно смотрелся белый брючный костюм. Такой смелый выбор цвета подчеркивал уверенность героини.

А короткое платье-рубашка сохранило актуальность до наших дней. Его отложной воротник и прямой крой отражали модные тенденции эпохи. Эти элементы советские женщины часто подсматривали в зарубежных журналах мод.

Макияж и укладка Зины

Поклонницы копировали не только гардероб героини. Короткая стрижка и выразительный макияж стали отдельными источниками вдохновения. Румянец и утрированно длинные ресницы отражали влияние европейской и американской моды шестидесятых.

Густая завивка добавляла образу узнаваемый советский колорит. Весь этот стиль подчеркивал кукольные черты лица актрисы.

В финале картины Шурик приходит в себя и видит свою настоящую жену. Она предстает в очках и простом костюме в клетку.

Яркая и гламурная Зина остается лишь иллюзией и недостижимой мечтой для большинства зрительниц. Ведь лишь единицы могли позволить себе наряд от самого Зайцева.

