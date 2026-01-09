По книгам Стивена Кинга снято более 400 картин: но только этот фильм вырвал «Оскар»— речь не про «Сияние»

Экранизации Стивена Кинга выходят чуть ли не каждый год, но вот парадокс — настоящих шедевров среди них раз-два и обчёлся. Большинство картин встречают прохладные отзывы критиков, а то и вовсе разгромные рецензии.

При всём этом многообразии лишь один фильм сумел забрать главный приз — «Оскар». И получила его не режиссёрская работа и не спецэффекты, а актриса.

Кэти Бэйтс увезла домой золотую статуэтку за роль одержимой фанатки Энни Уилкс в «Мизери».

Сюжет фильма «Мизери»

Знаменитый писатель Пол Шелдон наконец-то избавился от героини своих романов — в последней книге он убил надоевшую ему Мизери. Справившись с этим, он попадает в автокатастрофу в снежной глуши, и его спасает Энни Уилкс — восторженная поклонница и по совместительству медсестра.

Сначала кажется, что ему повезло. Но постепенно Пол понимает, что оказался в ловушке у психически нестабильной женщины, одержимой его литературной героиней.

Ситуация становится по-настоящему страшной, когда Энни прочитывает финальный роман и узнаёт, что Мизери больше не будет. Ярость фанатки оказывается куда опаснее любой автомобильной аварии.

Фильмы по Стивену Кингу

Награда Кэти Бэйтс остается единственным «Оскаром», который когда-либо получал фильм, снятый по роману Кинга. При этом, картина Фрэнка Дарабонта «Побег из Шоушенка» получила семь номинаций.

Внимание академиков привлекла также и еще одна экранизация от Дарабонта — «Зеленая миля» 1999 года. Но обе картины не выиграли ни в одной из номинаций.

К концу 2025 года в прокат выйдут в общей сложности четыре новые экранизации Кинга. Часть из них уже положительно встретили критики. Превратится ли этот прием в номинации на «Оскар», пока неизвестно, но обычно академики обходят вниманием хоррор-фильмы.

