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Киноафиша Статьи По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе

По кадру из фильма советское кино узнает любой, но в этом тесте только фото со съемок: я срезалась уже на первом вопросе

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Гараж» (1979)

Снимки могут поставить в тупик.

За кадром кино выглядит совершенно иначе, чем на экране: нет ни музыки, ни тщательно выстроенных пауз, ни идеального света. Актёры в перерывах кутаются в тёплые вещи, декорации оказываются сделанными из фанеры, а в кадре то и дело мелькают операторы и осветители.

Тем не менее, именно в таких закулисных снимках таится особая магия. Они открывают знакомые истории с неожиданной стороны — такими, какими они были до того, как монтаж, саундтрек и актёрская игра превратили их в законченное кино.

Предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните советскую классику. В этот раз вам предстоит узнать фильмы не по финальным кадрам, а по пяти редким фотографиям со съёмочных площадок. Где-то можно разглядеть знакомые лица, где-то — детали декораций или костюмов. Но чаще всего картинка настолько непривычна, что ставит в тупик даже самых заядлых поклонников старого кино.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал угадать советские фильмы по цитатам о работе.

Фото: Кадр из фильма «Гараж» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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