Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи По цифрам 625537 зрители вычислили, где живет Маша в «Маше и Медведе»: вот только теорию рушит одна деталь на карте

По цифрам 625537 зрители вычислили, где живет Маша в «Маше и Медведе»: вот только теорию рушит одна деталь на карте

8 апреля 2026 14:44
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Точного ответа создатели мультика так и не дали.

Иногда самые простые вопросы оказываются самыми загадочными. Зрители годами смотрят «Машу и Медведя», но почти никто не задумывается, где именно живет главная героиня. А ведь внимательные фанаты уверены: создатели мультфильма уже давно оставили подсказку.

Где живет Маша на самом деле

В серии «Подкидыш» внимательные зрители заметили неожиданную деталь. На письме, которое Медведю прислал Пингвиненок, указан почтовый индекс — 625537. Поклонники мультфильма решили проверить, существует ли такой индекс в реальности, и нашли его.

Оказалось, что индекс относится к Тюменской области, Тюменскому району, селу Чикча. Именно там находится почтовое отделение, адрес которого совпадает с указанным в мультфильме. Получается, создатели могли специально оставить намек на реальное место проживания героев.

Но на этом загадка не заканчивается.

Почему теория вызывает вопросы

В мультфильме хорошо видно, что дом Маши находится рядом с железной дорогой. Девочка часто гуляет возле путей, а поезда регулярно появляются в кадре. Однако в селе Чикча железной дороги нет, что немного рушит теорию.

Ближайшая железнодорожная станция находится в селе Каскара. Поэтому зрители предполагают, что Маша может жить именно там, а к Медведю ходить через лес. Такой вариант выглядит более логичным и объясняет все детали мультфильма.

Загадка о том, где живет Маша, до сих пор остается одной из самых обсуждаемых среди зрителей. И, возможно, именно эта маленькая тайна делает мультфильм еще интереснее.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше