«По-человечески радуешься, что наши такое умеют»: этот российский сериал взял лучшее у скандинавских «Моста» и «Убийства»

11 декабря 2025 16:40
Кадр из сериала «Мертвое озеро»

Зрители искренне хвалят проект «Мертвое озеро».

Эстетику скандинавских сериалов вроде «Моста» или «Убийства» часто пытаются копировать, но повторить её магию оказывается невероятно сложно. Их сила в сдержанности: приглушённые цвета, долгие паузы вместо диалогов, тревожная тишина.

Секрет ещё и в особом взгляде на драму — здесь избегают ярких эмоций, предпочитая им внутреннее напряжение, которое копится, как снег на ветвях. В России много раз пытались повторить этот стиль детектива, но все время скатывались в мрачную «чернуху». Только в «Мертвом озере» наконец получилось выдержать нужные интонации.

Кадр из сериала «Мертвое озеро»

Сюжет сериала «Мертвое озеро»

Действие сериала разворачивается в суровом заполярном городке Чангадане, куда приезжает московский следователь Максим Покровский. Он не только берётся за расследование, но и привозит с собой личную драму — неизлечимую болезнь. Ему предстоит раскрыть загадочное убийство дочери местного олигарха, чьё обнажённое тело со следами обморожения было найдено у стелы на въезде в город.

Первые улики указывают на ритуальное жертвоприношение, и подозрения сразу падают на местных шаманов, которые, по легендам, общаются с духом озера. Но циничный и опытный Покровский уверен, что убийца просто воспользовался местным колоритом, чтобы замести следы и отвести подозрение от себя. Как и положено в хорошем детективе, каждый житель этого закрытого городка оказывается под пристальным взглядом следователя.

Кадр из сериала «Мертвое озеро»

Отзывы о сериале «Мертвое озеро»

В Сети обратили внимание, что создатели «Мёртвого озера» позаимствовали ключевые фишки у скандинавских мастеров детектива — ту самую тягучую, давящую атмосферу и «ледяную» цветовую палитру, но при этом органично перенесли их на русскую почву.

Обычно зрители довольно строги к визуалу отечественных сериалов, однако здесь картинка вызвала почти единодушное одобрение. Снято действительно дорого, стильно и с тем самым северным холодом, который буквально веет с экрана, ведь действие разворачивается за Полярным кругом.

Отдельным украшением проекта стал актёрский состав. Роль жёсткого олигарха, владеющего урановыми рудниками и фактически всем городом, блестяще исполнил Андрей Смоляков, которого многие помнят по «Мосгазу».

А расследование запутанного убийства его дочери доверили Евгению Цыганову, сыгравшему циничного сыщика в духе знаменитого Раста Коула из «Настоящего детектива». От этого мощного дуэта и многочисленных отсылок к культовым сериалам поклонники жанра пришли в настоящий восторг.

«Красной нитью, через всё повествование проходит тема "Твин Пикса", есть отсылы к "Фарго" и "Фортитьюду"— остальное по мелочам», «Картинка не просто дорогая, она отлично проработана, ракурсы, внимание к деталям, грамотный монтаж. По-человечески радуешься, что наши такое умеют», «Смоляков не далеко ушел от своего привычного типажа, но злодейский миллионер у него получился харизматичный. Иногда от крупных планов пробегает холодок», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 4 детективных сериала с атмосферой скандинавского нуара.

Фото: Кадры из сериала «Мертвое озеро»
Светлана Левкина
