По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий

Как и многие поклонники «Первого отдела», уже скучаю по сериалу и Брагину. Но на днях нашла интересный сериал «Водоворот». Проект вышел еще в 2020 году. И надо сказать, это сериал является захватывающим благодаря своему интригующему сюжету, сильному актерскому составу и необычной атмосфере. Сериал сочетает в себе элементы триллера, драмы, детектива и криминала. И всего 8 серий идеально подойдут на вечер.

Основной сюжет «Водоворота» разворачивается вокруг группы следователей, которые сталкиваются с ужасным преступлением: в городском коллекторе находят тела расчлененных подростков. Как становится известно, жертвами маньяка становятся несовершеннолетние, оказавшиеся на обочине жизни — наркоманы, дети из неблагополучных семей и бездомные.

Сериал погружает нас в мрачные уголки человеческой природы и общественные проблемы, которые заставляют задуматься о том, как «водоворот» большого города может поглотить людей, оставляя их без надежды. Интересно представлена и внутренняя борьба главных героев, которые сталкиваются со своими страхами и душевными демонами.

Актерский состав сериала также заслуживает внимания. Так Владимир Вдовиченков просто прекрасен в роли главы опергруппы Александра Краснова. Компанию ему идеально составляет Аристарх Венес, исполняющий роль оперативника Марка Девина.

С точки зрения визуального стиля, «Водоворот» выполнен в духе неонуара. Оператор Владимир Башта мастерски передает жестокий холод неоновых огней столицы, подчеркивая безразличие большого города к судьбам его жителей.

Зрители отмечают интересный сюжет и напряжение, которое сохраняется на протяжении всего просмотра. С рейтингом 7,4 на «Кинопоиске» и 6,0 на IMDb, он явно привлекает внимание и достоин просмотра.

Так что, если нравятся сложные детективные истории с глубокими персонажами и напряженным сюжетом, то «Водоворот» станет отличным выбором для вашего вечера.