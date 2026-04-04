По Брагину из «Первого отдела» больше не скучаю, ведь нашла детектив с Вдовиченковым с оценкой 7.4 — всего лишь 8 серий

4 апреля 2026 21:31
Кадр из сериала «Водоворот»

Идеальный план на вечер.

Как и многие поклонники «Первого отдела», уже скучаю по сериалу и Брагину. Но на днях нашла интересный сериал «Водоворот». Проект вышел еще в 2020 году. И надо сказать, это сериал является захватывающим благодаря своему интригующему сюжету, сильному актерскому составу и необычной атмосфере. Сериал сочетает в себе элементы триллера, драмы, детектива и криминала. И всего 8 серий идеально подойдут на вечер.

Основной сюжет «Водоворота» разворачивается вокруг группы следователей, которые сталкиваются с ужасным преступлением: в городском коллекторе находят тела расчлененных подростков. Как становится известно, жертвами маньяка становятся несовершеннолетние, оказавшиеся на обочине жизни — наркоманы, дети из неблагополучных семей и бездомные.

Сериал погружает нас в мрачные уголки человеческой природы и общественные проблемы, которые заставляют задуматься о том, как «водоворот» большого города может поглотить людей, оставляя их без надежды. Интересно представлена и внутренняя борьба главных героев, которые сталкиваются со своими страхами и душевными демонами.

Актерский состав сериала также заслуживает внимания. Так Владимир Вдовиченков просто прекрасен в роли главы опергруппы Александра Краснова. Компанию ему идеально составляет Аристарх Венес, исполняющий роль оперативника Марка Девина.

С точки зрения визуального стиля, «Водоворот» выполнен в духе неонуара. Оператор Владимир Башта мастерски передает жестокий холод неоновых огней столицы, подчеркивая безразличие большого города к судьбам его жителей.

Зрители отмечают интересный сюжет и напряжение, которое сохраняется на протяжении всего просмотра. С рейтингом 7,4 на «Кинопоиске» и 6,0 на IMDb, он явно привлекает внимание и достоин просмотра.

Так что, если нравятся сложные детективные истории с глубокими персонажами и напряженным сюжетом, то «Водоворот» станет отличным выбором для вашего вечера.

Фото: Кадр из сериала «Водоворот»
Камилла Булгакова
Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Мы все еще надеемся увидеть 8 сезон: а пока давайте вспомним, чем закончился сериал «Сваты» Читать дальше 6 апреля 2026
Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Необычный сюжет и неожиданный финал: 3 российских детектива, достойных просмотра — когда весь мир подождет Читать дальше 5 апреля 2026
Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Уделает и Семенова, и Брагина: эти 3 сериала объединяет один актер, но зато какой — есть и хит ТВ-3 Читать дальше 5 апреля 2026
Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Такое закрутили, что Голливуд отдыхает: нашла 3 российских сериала — дух захватывает Читать дальше 4 апреля 2026
Гораздо хуже Тани Бариновой из «Татьяниного дня»: эта роль красавицы Натальи Рудовой шокирует, но сыграно гениально Гораздо хуже Тани Бариновой из «Татьяниного дня»: эта роль красавицы Натальи Рудовой шокирует, но сыграно гениально Читать дальше 4 апреля 2026
16 лет отдала «Следу» и пропала: что стало с актрисой Анастасий Гулимовой, сыгравшей эксперта Амелину в знаменитом сериале 16 лет отдала «Следу» и пропала: что стало с актрисой Анастасий Гулимовой, сыгравшей эксперта Амелину в знаменитом сериале Читать дальше 4 апреля 2026
Звезда «Следа» рассказала, почему это лучший сериал на ТВ: «Не смогут нас обойти» Звезда «Следа» рассказала, почему это лучший сериал на ТВ: «Не смогут нас обойти» Читать дальше 4 апреля 2026
Новая ретро-драма «Грачи» с Серебряковым и Ткаченко станет хитом РЕН-ТВ: первые серии уже в Сети Новая ретро-драма «Грачи» с Серебряковым и Ткаченко станет хитом РЕН-ТВ: первые серии уже в Сети Читать дальше 3 апреля 2026
С Паламарчука глаз не сведу точно: мечтаю поскорее увидеть этот сериал — детектив с элементами мистики С Паламарчука глаз не сведу точно: мечтаю поскорее увидеть этот сериал — детектив с элементами мистики Читать дальше 3 апреля 2026
