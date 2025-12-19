Меню
По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ

19 декабря 2025 16:11
Кадр из сериала «Тайный советник»

Можно, конечно, в интернете глянуть, но не все так любят.

С середины декабря на НТВ выходит новый российский детективный сериал «Тайный советник». Уже показано несколько серий, и проект привлёк внимание не только количеством эпизодов, но и тем, как режиссёр и актёры разворачивают историю человека, который остался один на один с системой.

Сюжет и главная линия

Сериал рассказывает о Павле Костикове — бывшем оперативнике, который после травм и гибели напарника оказывается не в поле, а за бумагами в аналитическом отделе. Его перевод воспринимается как понижение, но скучная работа оказывается началом нового пути. Отношения с коллегами натянуты, а вина перед вдовой погибшего — адвокатом Полиной Смирновой — становится невысказанной, но постоянной тенью.

Когда Полина берётся за сложное дело об убийстве, в котором она уверена, что обвинён не тот, кого обвинили, Костиков начинает собственное расследование.

«Тайный советник»

Он выходит за рамки формального досье и вскоре обнаруживает, что за официальной версией стоят гораздо более опасные связи, включая бывших и действующих сотрудников. Работа превращается в совместный эффектный тандем: Полина действует в суде, Костиков — за кадром, но не менее решительно.

График выхода серий на НТВ

Серия

Дата выхода

Серия 9–10

19 декабря 2025

Серия 11–12

22 декабря 2025

Серия 13–14

23 декабря 2025

Серия 15–16

24 декабря 2025

Серия 17–18

25 декабря 2025

Серия 19–20

26 декабря 2025

Производство и актёрский состав

Проект создан по заказу НТВ компанией «Киноплан». Режиссёр — Алан Дзоциев, сценарий написали Максим Есаулов, Сергей Майоров и Дмитрий Терский. В ролях — Евгений Шириков, Илья Оболонков, Павел Гайдученко и Елена Радевич. Уже после нескольких серий рейтинг на «Кинопоиске» держится на уровне 7,5

Вам будет интересно: «Такое мы точно будем смотреть»: 10 самых ожидаемых сериалов «КИОН» — от режиссеров «Бара "Один звонок"» и «Каменской» в том числе

Фото: Кадр из сериала «Тайный советник»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
