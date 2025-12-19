По 2 серии в день и без передышки: НТВ включил режим «залпом» для сериала «Тайный советник» — график выхода на ТВ

С середины декабря на НТВ выходит новый российский детективный сериал «Тайный советник». Уже показано несколько серий, и проект привлёк внимание не только количеством эпизодов, но и тем, как режиссёр и актёры разворачивают историю человека, который остался один на один с системой.
Сюжет и главная линия
Сериал рассказывает о Павле Костикове — бывшем оперативнике, который после травм и гибели напарника оказывается не в поле, а за бумагами в аналитическом отделе. Его перевод воспринимается как понижение, но скучная работа оказывается началом нового пути. Отношения с коллегами натянуты, а вина перед вдовой погибшего — адвокатом Полиной Смирновой — становится невысказанной, но постоянной тенью.
Когда Полина берётся за сложное дело об убийстве, в котором она уверена, что обвинён не тот, кого обвинили, Костиков начинает собственное расследование.
Он выходит за рамки формального досье и вскоре обнаруживает, что за официальной версией стоят гораздо более опасные связи, включая бывших и действующих сотрудников. Работа превращается в совместный эффектный тандем: Полина действует в суде, Костиков — за кадром, но не менее решительно.
График выхода серий на НТВ
|
Серия
|
Дата выхода
|
Серия 9–10
|
19 декабря 2025
|
Серия 11–12
|
22 декабря 2025
|
Серия 13–14
|
23 декабря 2025
|
Серия 15–16
|
24 декабря 2025
|
Серия 17–18
|
25 декабря 2025
|
Серия 19–20
|
26 декабря 2025
Производство и актёрский состав
Проект создан по заказу НТВ компанией «Киноплан». Режиссёр — Алан Дзоциев, сценарий написали Максим Есаулов, Сергей Майоров и Дмитрий Терский. В ролях — Евгений Шириков, Илья Оболонков, Павел Гайдученко и Елена Радевич. Уже после нескольких серий рейтинг на «Кинопоиске» держится на уровне 7,5
