Плюс еще один «миллиардник»: «Алиса в Стране чудес» покорила сердца зрителей и уже дышит в затылок «Папиными дочками» и «Горынычу»

8 ноября, всего через 17 дней после премьеры, кассовые сборы фильма-мюзикла «Алиса в Стране чудес» перешагнули отметку в один миллиард рублей. С момента выхода 23 октября картина не покидает тройку лидеров российского проката, разделяя успех с новыми «Папиными дочками» и фэнтези-хитом «Горыныч».

Что ждет зрителей в новой «Алисе»

Режиссер Юрий Хмельницкий, известный по франшизе «Лёд», предлагает свежий взгляд на классический сюжет. Пятнадцатилетняя Алиса попадает в заколдованный мир, где время застыло, а знакомые герои носят маски ее родных и друзей.

Особенностью проекта стало использование песен из легендарного дискоспектакля 1976 года на стихи Владимира Высоцкого — знакомые мелодии обретают новое звучание, органично вплетаясь в канву повествования.

Звездный состав как залог успеха

В главных ролях заняты яркие представители современного российского кинематографа: Анна Пересильд («Слово пацана»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачева («Аритмия») и Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки»). Их актерский ансамбль создает на экране особую химию, превращая знакомый сюжет в захватывающее зрелище.

В контексте года российского кино

«Алиса в стране чудес» стала восьмым отечественным фильмом в 2025 году, достигшим миллиардных сборов. В этом списке — разножанровые проекты: от эпичного «Горыныча» до камерного «Августа», от сказочного «Волшебника Изумрудного города» до исторического «Пророка».

Устойчивый успех российских картин в прокате свидетельствует о важном тренде: зритель голосует рублем за качественное отечественное кино, которое научилось говорить со аудиторией на понятном языке.

Сохранение позиций в тройке лидеров спустя несколько недель после премьеры — лучшее доказательство того, что создателям «Алисы» удалось найти идеальный баланс между верностью литературному первоисточнику и современным кинематографическим языком.

