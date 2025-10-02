«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так

Интриги гарема, соперницы Хюррем и один образ, который зрители не простили создателям сериала.

В «Великолепном веке» у Сулеймана Великолепного было немало фавориток, но только одна из них вошла в историю как самая раздражающая и некрасивная.

Речь об Изабелле Кастильской, которую зрители до сих пор называют худшей наложницей гарема.

Соперница Хюррем, которую не приняли

Изабелла задумывалась как серьёзная соперница Хюррем, но для фанатов она стала главным раздражителем.

Сюжетная линия с пленной испанской принцессой выглядела затянуто, а присутствие героини воспринималось как помеха для любимой пары.

Внешность, ставшая поводом для критики

Актриса Мелике Ипек Ялова, сыгравшая Изабеллу, на тот момент сильно постаралась, чтобы её внешность приблизилась к современным стандартам красоты. Неестественная форма губ, выдающиеся скулы, — всё это норма для современных блогерш, но никак не для одалисок падишаха XVI века.

Внешность Изабеллы фанатам сериала показалась неестественной и кукольной, что особенно бросалось в глаза на фоне других султанш.

«Пластмассовая люстра», «Смотреть на её утиные губы нет сил», «Неужели нельзя было найти актрису без пластики?» — фанаты до сих пор не церемонятся по поводу Изабеллы н форумах.

Актёрская игра и нелепые наряды

Для Мелике эта роль была одной из первых, и зрители отмечали, что её актёрская игра выглядела неубедительной.

Дополнительно впечатление портили костюмы: украшения и головные уборы Изабеллы стали мемами.

Хотя линия Изабеллы могла добавить драмы в противостояние Хюррем и других соперниц, она стала главным эстетическим и актёрским провалом сериала. И именно поэтому спустя годы фанаты продолжают называть её самой неприятной наложницей Сулеймана.

Также прочитайте: Этот турецкий сериал еще не вышел, но его уже называют культовым — Netflix готовит главный сюрприз сезона